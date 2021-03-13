У квітні побачити повний місяць на небі можна буде 27 числа. Він перебуватиме у Скорпіоні.

Астрологи називають цей день ідеальним для ухвалення важливих, доленосних рішень та початку нових проектів, але попереджають, що повний місяць може шкідливо впливати на здоров’я та красу, тож над зовнішністю краще не експериментувати.

Також найбільш сприятливими та гармонійними днями цього місяця будуть 6, 7, 14, 16, 17, 20 та 28 квітня.

А от несприятливими для людини вважаються 1, 5, 10, 11, 12, 15 та 26 квітня.

Місячний календар на 2021 рік

Для того, щоб вдало спланувати важливі для вас події, краще дізнатись, коли місяць ввійде у сприятливу фазу, а коли навпаки.

Саме тому Факти ICTV підготували для вас повний Місячний календар 2021 року, завдяки якому ви зможете визначити ідеальний час для важливих подій.