У 2021 році Прощена неділя припадає на 14 березня. Це останній сьомий день Масляної. З 15 березня у православних християн починається Великий піст, який триватиме аж до Великодня.

Прощена неділя завершує тиждень веселих гулянь. У цей день спалюють опудало, яке символізує злі сили зими.

У Прощену неділю потрібно відпустити всі образи, попросити вибачення у рідних, близьких, друзів, колег, якщо свідомо чи несвідомо ви могли їх образити.

Якщо у цей день у вас просять пробачення, то у відповідь потрібно сказати: Бог простить і я прощаю.

Якщо ви відчуваєте потребу, то в Прощену неділю можна йти до сповіді. Під час богослужіння у цей день читають частину Нагірної проповіді, де йдеться про прощення образ ближнім.

За традиціями, у цей день накривають смачний стіл, за яким збирається вся родина. Залишками від обіду потрібно поділитися з домашніми улюбленцями і птахами.

Що не можна робити у Прощену неділю:

Не можна говорити поганих слів.

Не можна працювати.

Не можна вживати алкоголь.

Не можна відмовляти у допомозі бідним.

Крім того, у давнину були переконані, що саме у цей недільний вечір відбуватиметься Страшний суд. Тому ввечері побожні люди намагалися не виходити з дому і пригадували власні гріхи.

Прикмети на Прощену неділю

Потрібно з’їсти всі спечені у цей день млинці, оскільки це принесе щастя родині.

Якщо напередодні Великого посту буде хороша і тепла погода, то і весна буде такою ж.

Сніг обіцяє холод перед Великоднем.

Яка погода на Прощену неділю, такою вона буде і на Великдень.

Великий піст, який починається на наступний день після Прощеної неділі, приурочений до головної події в церковному календарі – Світлого Христового Воскресіння.

Він є найсуворішим і триває з 15 березня до 1 травня. Календар харчування у Великий піст 2021 на кожен день можна переглянути у нашому матеріалі.