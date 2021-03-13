Прощена неділя 2021 випадає на 14 березня – останній день Великої Масляної та переддень Великого поста.
У Прощену неділю варто відпустити всі образи та помиритися з людьми, з якими посварилися. Потрібно попросити прощення у рідних, близьких, друзів та колег, якщо свідомо чи ні ви могли їх образити.
Якщо у вас попросили вибачення, скажіть у відповідь: Бог простить і я прощаю.
Якщо ж у Вас немає можливості особисто привітати зі святом близьких та попросити пробачення, то Факти ICTV створили святкові картинки.
Традиції Прощенної неділі
На Прощену неділю прийнято від щирого серця просити прощення і відпускати образи. Водночас першими цей крок повинні зробити дорослі: батьки попросити вибачення у дітей, учитель – у учнів, начальник – у підлеглих.
Детальніше про традиції та заборони на Прощену неділю, читайте на сайті Факти ICTV.