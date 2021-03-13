Прощена неділя 2021 випадає на 14 березня – останній день Великої Масляної та переддень Великого поста.

У Прощену неділю варто відпустити всі образи та помиритися з людьми, з якими посварилися. Потрібно попросити прощення у рідних, близьких, друзів та колег, якщо свідомо чи ні ви могли їх образити.

Якщо у вас попросили вибачення, скажіть у відповідь: Бог простить і я прощаю.

Якщо ж у Вас немає можливості особисто привітати зі святом близьких та попросити пробачення, то Факти ICTV створили святкові картинки.

Традиції Прощенної неділі

На Прощену неділю прийнято від щирого серця просити прощення і відпускати образи. Водночас першими цей крок повинні зробити дорослі: батьки попросити вибачення у дітей, учитель – у учнів, начальник – у підлеглих.

Детальніше про традиції та заборони на Прощену неділю, читайте на сайті Факти ICTV.