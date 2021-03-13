Як видалити пароль на Windows 10 – ІНСТРУКЦІЯ

Зайдіть у редактор, використавши клавіші Win + R. Відкриється поле, в яке ви вводите команду regedit, а потім натискаєте Ок.

У відкритому вікні буде видно безліч мережевих папок, але нам необхідно знайти і перейти таким шляхом: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Щоб не шукати потрібну папку в безлічі інших, можна просто скопіювати вищезазначений шлях і вставити його в адресний рядок вікна.

Перед вами буде список значень. Знайдіть серед них AutoAdminLogon – натисніть на нього двічі і в віконці змініть значення на 1. Це дозволить здійснювати автоматичний вхід у систему.

Потім знайдіть значення DefaultPassword – тут необхідно вказати пароль для входу.

Вийдіть з редактора та перезавантажте комп’ютер. Ці дії активують збережені зміни, і вводити пароль для авторизації більше не знадобиться.