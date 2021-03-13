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Факти / Lifestyle
Віталій Плахотний |

Яке свято 14 березня

Важливе свято 14 березня – День українського добровольця.

календарь

Особливого значення свято добровольців набуло у 2014 році через події Революції Гідності та російсько-українську війну на Сході України.

Добровольці залишаються однією із найголовніших рушійних сил в українському суспільстві: окрім допомоги на фронті, вони займаються порятунком важкохворих дітей, неблагополучних сімей та пенсіонерів.

Іменини 14 березня

14 березня іменини відзначають власники таких імен: Антоніна, Євдокія, Антон, Нестор, Домна, Никифор, Агапій, Давид, Мар’яна.

Прикмети на 14 березня

  • Якщо 14 березня сонячно і тепло, значить, всю весну погода буде хорошою.
  • Ласкавий і теплий вітер – літо, швидше за все, буде з великою кількістю опадів і холодним.
  • Кури талу воду п’ють – прикмета до того, що мороз буде, а холодна погода протримається достатньо довго.
  • Сонячний день віщує врожай зернових, грибів і гарбузових культур.
  • Теплий день 14 березня – літо буде спекотним, а також можна очікувати хорошого сінокосу.
  • Повінь в цей день – на луках буде багато трави, а худоба буде сильною і здоровою.
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Що не можна робити 14 березня

  • Церква рекомендує утриматися від зайвої скорботи.
  • Забороняється писати поминальні записки з іменами нехрещених.
  • Не можна йти до закінчення служби з храму.

Календар церковних свят на березень

У календарі церковних свят на березень 2021 налічується багато визначних дат.

З 8 до 14 березня православні християни відзначають Масляну, а вже з 15 числа починається Великий піст перед Світлим Христовим Воскресінням.

Зокрема, Вселенська поминальна субота (м’ясопусна) цього року припадає на 6 березня, а Субота другої седмиці Великого посту – на 27 березня.

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