Важливе свято 14 березня – День українського добровольця.
Особливого значення свято добровольців набуло у 2014 році через події Революції Гідності та російсько-українську війну на Сході України.
Добровольці залишаються однією із найголовніших рушійних сил в українському суспільстві: окрім допомоги на фронті, вони займаються порятунком важкохворих дітей, неблагополучних сімей та пенсіонерів.
Іменини 14 березня
14 березня іменини відзначають власники таких імен: Антоніна, Євдокія, Антон, Нестор, Домна, Никифор, Агапій, Давид, Мар’яна.
Прикмети на 14 березня
- Якщо 14 березня сонячно і тепло, значить, всю весну погода буде хорошою.
- Ласкавий і теплий вітер – літо, швидше за все, буде з великою кількістю опадів і холодним.
- Кури талу воду п’ють – прикмета до того, що мороз буде, а холодна погода протримається достатньо довго.
- Сонячний день віщує врожай зернових, грибів і гарбузових культур.
- Теплий день 14 березня – літо буде спекотним, а також можна очікувати хорошого сінокосу.
- Повінь в цей день – на луках буде багато трави, а худоба буде сильною і здоровою.
Що не можна робити 14 березня
- Церква рекомендує утриматися від зайвої скорботи.
- Забороняється писати поминальні записки з іменами нехрещених.
- Не можна йти до закінчення служби з храму.
Календар церковних свят на березень
У календарі церковних свят на березень 2021 налічується багато визначних дат.
З 8 до 14 березня православні християни відзначають Масляну, а вже з 15 числа починається Великий піст перед Світлим Христовим Воскресінням.
Зокрема, Вселенська поминальна субота (м’ясопусна) цього року припадає на 6 березня, а Субота другої седмиці Великого посту – на 27 березня.