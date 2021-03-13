12 березня вийшов другий випуск романтичного шоу Холостяк 11. Головний герой Михайло Заливако ближче познайомився з учасницями проекту, сходив на кілька побачень, а також встиг відправити додому чи не рекордну кількість дівчат.

Першою піти на побачення з холостяком пощастило Юлії, яка має прізвисько Зайка через костюм, у якому вона прийшла на першу зустріч. Пара вирушила на шопінг, а потім дівчину очікував приємний сюрприз – спільне виготовлення каблучок.

Далі холостяк ходив лише групові побачення, під час яких відкрилося безліч таємниць, а деякі дівчата одразу ж відправилися додому. Учасниці дізналися про існування двох будинків, що стало для них справжнім шоком.

Крім того, 24-річна Анастасія, наважилася на відверте зізнання. Вона розповіла суперницям та Михайлу про свою колишню професію – акторка еротичних фільмів.

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Покинули проект одразу дев’ять дівчат: Валентина Петренко, Ольга Дітковська, Валентина Панченко, Олена Грива, Анна Салтикова, Уляна Корох, Дана Квін, Хана Мамедова, Ксенія Павленко.

Михайло Заливако

Головним героєм 11 сезону романтичного шоу Холостяк став 31-річний бізнесмен Михайло Заливако. Він володіє бізнесом у сфері логістики, народився та проживає у місті Харкові.

Холостяк не уявляє свого життя без гір та спорту, у 2019 році він навіть піднявся на вершину Ельбрусу. Попри успіх та насичене життя йому не вистачає одного – кохання. Тож Михайло вірить, що зможе знайти свою половинку завдяки проекту.