День ангела Анни в Україні: привітання в СМС і картинках

День святої Анни відзначають 14 березня. Це свято пов’язують з непорочним зачаттям праведною Анною дочки Марії – матері Ісуса Христа.

Марія народилася у Анни та її чоловіка Йоакима, коли вони прожили разом 50 років. До того моменту у них ніяк не виходило зачати дитину. Через відчай Йоаким пішов у пустелю, де він постив, плакав і молився 40 днів.

Молитви чоловіка почув Бог і подарував їм дитя. Потім до пари з’явився архангел Гавриїл і заявив, що завдяки Марії світ буде врятовано.

Читайте Календар свят на березень 2021

14 березня заведено вітати всіх жінок, які носять ім’я Анна. Для цього Факти ICTV зібрали найкращі привітання в СМС і картинках.

Ангел твій зиму приносить,

І для тебе у небі просить:

Долю добру, незрадливу,

Ще й достатку цілу ниву,

У сім’ї любов та шану

З днем ангела, Анно!

В день Ангела бажаю я кохання

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог!

Анютко, пташко, від душі,

Привітання шлю тобі!

Щоб мрії збулися усі,

сяяли очі, щоб твої,

Хай ангел щастя принесе,

Та зло від тебе відверне!

Аня, яскравих днів У день іменин тобі! Вірних друзів та гарних снів, Багато добра та долі!

Церковний календар на березень

За церковним календарем на березень 2021 року з 15 числа починається Великий піст перед Світлим Христовим Воскресінням.

Також у цьому місяці випадає два дні, коли віряни поминають померлих родичів.

Зокрема, Вселенська поминальна субота (м’ясопусна) цього року припадає на 6 березня, а Субота другої седмиці Великого посту – на 27 березня.