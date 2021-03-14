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Факти / Lifestyle
Людмила Грубник |

З днем ангела Дар’ї: яскраві листівки та привітання

14 березня – День ангела Дар’ї. Це ім’я має перське коріння і перекладається як та, що володіє добром.

З днем ангела Дар’ї: яскраві листівки та привітання

Ті, кого батьки назвали цим ім’ям, найчастіше мають сильний характер. З дитинства Дар’ї дуже рухливі, активні, вони завжди вміють постояти за себе і, якщо потрібно, заступитися за інших. Це дуже вольові люди.

Дар’я – добра та щедра, працьовита, активна та дієва. Все Дар’ї без винятку мають розвинену уяву та чудову інтуїцію, будь-які справи даються їм досить просто, і в усьому вони досягають успіху.

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У День ангела Дар’ї Факти ICTV підготували найкращі привітання у картинках.

Привітання з Днем ангела Дар’ї

день ангела

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Календар церковних свят 2021

Щороку українці відзначають низку церковних свят, серед них найбільші – Різдво Христове, Великдень та Трійця.

Крім того, є пости, які тривають від одного дня до понад місяця. Повний календар церковних свят на 2021 рік дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Dreamstime

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