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Факти / Lifestyle
Вікторія Гірко |

З днем ​​ангела Олександра: яскраві листівки і привітання

День ангела Олександра святкують кілька разів на рік, зокрема 14 березня. Це ім’я має грецьке походження і в перекладі означає захисник людей.

Привітання з днем ангела Олександра

Напевно, саме тому Олександри вольові, цілеспрямовані і завжди досягають своєї мети. Вони часто є керівниками або підприємцями, оскільки вправно здатні керувати колективом.

Також для чоловіків з таким іменем характерне загострене відчуття справедливості.

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Факти ICTV зібрали привітання з днем ангела Олександра в картинках, щоб ви могли привітати своїх чоловіків.

Привітання з днем ангела Олександра

Привітання з днем ангела Олександра

Привітання з днем ангела Олександра

Привітання з днем ангела Олександра

Привітання з днем ангела Олександра

Якщо ви слідкуєте за важливими релігійними датами, Факти ICTV підготували для вас повний календар церковних свят 2021 року.

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