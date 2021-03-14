День ангела Олександра святкують кілька разів на рік, зокрема 14 березня. Це ім’я має грецьке походження і в перекладі означає захисник людей.

Напевно, саме тому Олександри вольові, цілеспрямовані і завжди досягають своєї мети. Вони часто є керівниками або підприємцями, оскільки вправно здатні керувати колективом.

Також для чоловіків з таким іменем характерне загострене відчуття справедливості.

Факти ICTV зібрали привітання з днем ангела Олександра в картинках, щоб ви могли привітати своїх чоловіків.

Якщо ви слідкуєте за важливими релігійними датами, Факти ICTV підготували для вас повний календар церковних свят 2021 року.