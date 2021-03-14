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Факти / Lifestyle
Людмила Грубник |

З днем ангела Ольги: яскраві листівки і привітання

День ангела Ольги святкують кілька разів на рік, зокрема 14 березня. За однією з версій, ім’я має скандинавське походження і перекладається як свята, за іншою – слов’янське й означає чудотвориця.

Привітання_дівчина

Ольга – вольова та сильна особистість. Вона завжди намагається бути справедливою та доброю та допомогти всім, хто цього потребує. З ранніх років дівчата з таким ім’ям проявляють самостійність, через що можуть часто почуватися самотніми.

Факти ICTV приготували найкращі привітання з днем ангела Ольги, щоб ви могли потішити дорогих вам жінок і дівчат з таким чудовим ім’ям.

Привітання з днем ангела Ольги у прозі

***

Олю, вітаю тебе з іменинами! У цей день хочу побажати тобі здоров’я й благоденства. Нехай Господь береже тебе, направляє на твій шлях лише добрих людей із чистими думками.

***

Із Днем ангела, Ольго! Будь завжди сповнена відваги, впевненості, сили, розуму, прагнення до успіху та натхнення. Нехай Бог тебе оберігає!

***

Олю, ти промінчик світла в нашому житті. У твої іменини ми тобі бажаємо лише вдачі та сили витерпіти все, що приготувала тобі доля. Залишайся такою ж гарною й позитивною людиною.

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Привітання з Днем ангела Ольги в листівках

День ангела Ольги

День ангела Ольги

День ангела Ольги

День ангела Ольги

День ангела Ольги

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Фото: Depositphotos

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