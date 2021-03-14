14 березня відзначають День ангела Тетяни. З давньогрецької мови ім’я означає упорядниця, засновниця.

Тетяна – емоційна, харизматична та принципова дівчина. Однак її принципи залежать від настрою. Вона завжди намагається бути лідером і не любить одноманітність.

Представниці з цим ім’ям постійно відвідують спортивні секції, хореографічні гуртки, курси рукоділля. Також Таня обожнює подорожі.

У компанії Тетянка поводиться розкуто, їй подобається бути в центрі уваги, особливо серед чоловіків. Сімейне життя не завжди складається вдало, так як дівчина може без особливого приводу влаштувати скандал.

Іменинниця багато часу приділяє зовнішньому вигляду. Вона витрачає багато грошей на одяг та косметику.

У сім’ї часто виступає ініціатором ремонтів, переробок, перестановки меблів. Ревнива, але вперто приховує свої ревнощі.

Читайте Календар державних свят на 2021 рік

Факти ICTV зібрали красиві привітання у віршах та яскравих листівках — обирай і вітай усіх знайомих Тетянок зі святом.

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В Тетянин день тобі бажаю,

Добра, безмірної краси,

І від душі сьогодні я вітаю,

Зроблю, що скажеш, тільки попроси.

Нехай же ласка, і любов, й натхнення,

Упевнено в долю ввійдуть,

Тобі бажаю щирого везіння,

Хай сумніви геть всі підуть!

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З днем Тетяни ми тебе вітаємо,

Багато грошенят бажаємо,

Щоб не цуралось тебе щастя,

Щоб оминали всі напасті,

Щоб гори низовиною стали,

Хвилі в морі в шторм пропали,

Щоб усмішкою нас все тішила,

З кожним днем тільки гарнішала.

***

***

З Днем ангела, Тетянко,

Ти – неймовірна, як завжди.

І мої щирі привітання

У день святковий цей прийми.

Щоб тіло ніжилось від ласки

А вуха – від приємних слів.

Щоб друзі не вдягали маски,

І щоб не було ворогів.

***

***

В день Тетяни привітання

Я тобі, красуне, шлю.

Хай Свята оберігає

Долю і любов твою.

Хай шепоче тобі ніжно

Мудрі по життю поради,

Боронить нехай від горя,

Від образи та від зради.

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Календар церковних свят 2021

2 травня 2021 року буде найголовніше свято для православних християн – Світле Христове Воскресіння.

Загалом у церковному календарі 12 дванадесятих свят, три з яких залежать від дати Великодня – Вхід Господній в Єрусалим, Вознесіння і Трійця. Також є сім великих свят, присвячених подіям із життя Ісуса Христа, Богородиці тощо.

Детальний календар церковних свят 2021 дивіться на Фактах ICTV.