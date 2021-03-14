Прощена неділя 2021: традиції та заборони

Прощена неділя дуже щире церковне свято. У цей день заведено просити прощення і прощати образи.

Прощена неділя щороку припадає на різні дати. Це останній день Масляної, який у 2021 році припадає на 14 березня.

Традиції та звичаї

Як писали вище цього дня прийнято від щирого серця просити прощення і відпускати образи. При чому першими цей крок повинні зробити дорослі: батьки попросити вибачення у дітей, учитель – у учнів, начальник – у підлеглих.

У цей день не можна лихословити, займатися важкою фізичною працею і земельними роботами. При цьому варто балувати себе смакотою, адже вже 15 березня настане перший день Великого 48-денного посту перед Великоднем.

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За традицією варто зібратися за столом всією родиною. А якщо після святкування на столі недоїденими залишилися млинці, то чекати родині на поповнення.

Після вечері зі столу не прибирають, а накривають його білою скатертиною, потім овчиною, щоб у будинку був достаток. Залишками їжі обов’язково пригощають тварин і птахів.

Церковні свята у березні 2021

У березні 2021 року, окрім Масляної та початку Великого посту, є ще кілька дат, на які слід звернути увагу.

Усі православні свята зібрані у церковному календарі на березень 2021.