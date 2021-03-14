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Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

Прощена неділя 2021: як правильно відповідати на слова Прости мене

У Прощену неділю, останній день Масляної, яка припадає на 14 березня, заведено щиро просити пробачення і прощати образи.

Прощена неділя 2021

Це необхідно, щоб з миром, не таючи образ на ближніх, увійти у Великий піст, який почнеться 15 березня.

Просити вибачення треба у всіх, кого могли образити протягом року.

Людина, яка просить пробачення, повинна сказати Прости мене, якщо зможеш! У відповідь необхідно сказати Бог простить, і я прощаю!

Суть цих слів полягає у тому, що Господь простив заподіяну образу, і людина зла не тримає.

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А той, хто просить пробачення, чекає не суду, а лише висловлює свій жаль, що завдав болю. В цьому суть християнського прощення.

Великий піст 2021

Наступного дня, 15 березня, розпочинається Великий піст 2021, який триває 48 днів і закінчиться 2 травня Світлим Христовим Воскресінням.

Коли і що можна їсти, дивіться у календарі харчування у Великий піст 2021 на кожен день на Фактах ICTV.

Фото: Pixabay

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