У Прощену неділю, останній день Масляної, яка припадає на 14 березня, заведено щиро просити пробачення і прощати образи.

Це необхідно, щоб з миром, не таючи образ на ближніх, увійти у Великий піст, який почнеться 15 березня.

Просити вибачення треба у всіх, кого могли образити протягом року.

Людина, яка просить пробачення, повинна сказати Прости мене, якщо зможеш! У відповідь необхідно сказати Бог простить, і я прощаю!

Суть цих слів полягає у тому, що Господь простив заподіяну образу, і людина зла не тримає.

А той, хто просить пробачення, чекає не суду, а лише висловлює свій жаль, що завдав болю. В цьому суть християнського прощення.

Великий піст 2021

Наступного дня, 15 березня, розпочинається Великий піст 2021, який триває 48 днів і закінчиться 2 травня Світлим Христовим Воскресінням.

Коли і що можна їсти, дивіться у календарі харчування у Великий піст 2021 на кожен день на Фактах ICTV.