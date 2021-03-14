День ангела Євдокії (14 березня): привітання і значення імені

День ангела Євдокії святкують 17 разів на рік, зокрема 14 березня. Ім’я з грецької перекладається як благовоління, добра слава.
Свята покровителька цього імені – преподобна мучениця Євдокія Іліопольська – за поширення християнської віри у Персії була обезголовлена в IV столітті.
Жінки з цим ім’ям вважаються добрими і м’якими, а також хорошими господинями. Вони намагаються уникати конфліктів, тому що не любить сваритися.
Євдокії просто створені для кохання і прагне до нього всім своїм єством. Водночас вони зазвичай дуже привабливі, багато часу приділяють своїй зовнішності та стежать за модою.
День ангела Євдокії: СМС-привітання
***
Євдокія люба, мамина втіхо!
Іскрися здоров’ям, дзвіночками сміху –
Щоб радість і щастя тебе обнімали,
Щоб ангели Божі тебе вберігали!
***
Сьогодні Євдокія для тебе
Сміється сонце прямо з неба
І ніжно пахнуть квіти,
Його теплом зігріті.
І дятел на світанні
Відстукав привітання,
І мишка – шкряботушка,
Посмикала за вушко,
І котик походжає —
Тобі добра бажає.
***
Євдокіє! З днем ангела вітаєм,
Всього найкращого бажаєм!
Ти сама красива й така величава,
Чекають в житті тебе лаври та слава!
Що ще сьогодні побажати?
Звичайно мудрість осягати!
Хай буде життя для тебе прекрасне,
А небо завжди буде світле та ясне!
Листівки з днем ангела Євдокії
Церковні свята у березені 2021
У календарі церковних свят на березень 2021 чимало важливих дат для православних вірян.
Зокрема, на 14 березня припадає також Прощена неділя, після якої завтра, 15 числа , починається Великий піст перед Великоднем.