День ангела Євдокії (14 березня): привітання і значення імені

День ангела Євдокії святкують 17 разів на рік, зокрема 14 березня. Ім’я з грецької перекладається як благовоління, добра слава.

Свята покровителька цього імені – преподобна мучениця Євдокія Іліопольська – за поширення християнської віри у Персії була обезголовлена ​​в IV столітті.

Жінки з цим ім’ям вважаються добрими і м’якими, а також хорошими господинями. Вони намагаються уникати конфліктів, тому що не любить сваритися.

Євдокії просто створені для кохання і прагне до нього всім своїм єством. Водночас вони зазвичай дуже привабливі, багато часу приділяють своїй зовнішності та стежать за модою.

День ангела Євдокії: СМС-привітання

***

Євдокія люба, мамина втіхо!

Іскрися здоров’ям, дзвіночками сміху –

Щоб радість і щастя тебе обнімали,

Щоб ангели Божі тебе вберігали!



***

Сьогодні Євдокія для тебе

Сміється сонце прямо з неба

І ніжно пахнуть квіти,

Його теплом зігріті.

І дятел на світанні

Відстукав привітання,

І мишка – шкряботушка,

Посмикала за вушко,

І котик походжає —

Тобі добра бажає.



***

Євдокіє! З днем ангела вітаєм,

Всього найкращого бажаєм!

Ти сама красива й така величава,

Чекають в житті тебе лаври та слава!

Що ще сьогодні побажати?

Звичайно мудрість осягати!

Хай буде життя для тебе прекрасне,

А небо завжди буде світле та ясне!



Листівки з днем ангела Євдокії

Церковні свята у березені 2021

У календарі церковних свят на березень 2021 чимало важливих дат для православних вірян.

Зокрема, на 14 березня припадає також Прощена неділя, після якої завтра, 15 числа , починається Великий піст перед Великоднем.