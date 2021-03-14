PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Привітання з Прощеною неділею в картинках

Прощена неділя у 2021 році випадає на 14 березня. Цього дня кожен повинен щиро попросити пробачення у своїх близьких та просто оточуючих.

Привітання з Прощеною неділею в картинках

Це гарний привід замислитися над своїми вчинками, словами і навіть думками. Варто зосередитися на власній духовності.

Крім того, це хороша можливість помиритися людьми, з якими не склалися відносини.

Читайте
Прощена неділя 2021: традиції і прикмети

Факти ICTV зібрали листівки з привітаннями з Прощеною неділею.

Прощена неділя 2021 – привітання в картинках

Прощена неділя 2021 – привітання в картинках

Прощена неділя 2021 – привітання в картинкахПрощена неділя 2021 – привітання в картинках

Прощена неділя 2021 – привітання в картинках

Початок Великого посту

Великий піст завжди починається в різний час і є найсуворішим. Він приурочений до Світлого Христового Воскресіння – головної події в церковному календарі.

У 2021 році він розпочнеться 15 березня і триватиме до 1 травня, а Великдень віряни святкуватимуть 2 травня.

Детальніше про Великий піст читайте на сайті Факти ICTV.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка