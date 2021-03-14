Прощена неділя 2021 – привітання в картинках

Прощена неділя у 2021 році випадає на 14 березня. Цього дня кожен повинен щиро попросити пробачення у своїх близьких та просто оточуючих.
Це гарний привід замислитися над своїми вчинками, словами і навіть думками. Варто зосередитися на власній духовності.
Крім того, це хороша можливість помиритися людьми, з якими не склалися відносини.
Факти ICTV зібрали листівки з привітаннями з Прощеною неділею.
Початок Великого посту
Великий піст завжди починається в різний час і є найсуворішим. Він приурочений до Світлого Христового Воскресіння – головної події в церковному календарі.
У 2021 році він розпочнеться 15 березня і триватиме до 1 травня, а Великдень віряни святкуватимуть 2 травня.
Детальніше про Великий піст читайте на сайті Факти ICTV.