Прощена неділя 2021 – привітання в картинках

Прощена неділя у 2021 році випадає на 14 березня. Цього дня кожен повинен щиро попросити пробачення у своїх близьких та просто оточуючих.

Це гарний привід замислитися над своїми вчинками, словами і навіть думками. Варто зосередитися на власній духовності.

Крім того, це хороша можливість помиритися людьми, з якими не склалися відносини.

Факти ICTV зібрали листівки з привітаннями з Прощеною неділею.

Початок Великого посту

Великий піст завжди починається в різний час і є найсуворішим. Він приурочений до Світлого Христового Воскресіння – головної події в церковному календарі.

У 2021 році він розпочнеться 15 березня і триватиме до 1 травня, а Великдень віряни святкуватимуть 2 травня.

Детальніше про Великий піст читайте на сайті Факти ICTV.