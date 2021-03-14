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Факти / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Як запам’ятати число Пі – три способи

14 березня у світі щорічно відзначається Міжнародний день числа Пі. Цю дату обрали невипадково, адже число починається з цифр 3 і 14.

Як запам’ятати число Пі – три способи

Відповідно, цифра 3 символізує місяць – березень, а 14 – день.

Існує безліч технік для запам’ятовування числа Пі після коми. Наприклад, придумати текст або скласти вірш, де слова мають таку саму кількість літер, що й відповідна цифра після коми.

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Ми зібрали для вас кілька варіантів, як запам’ятати число Пі.

Вивчити віршик 

Будь-який текст легше запам’ятати, якщо у ньому буде рима.

Ось приклад такого віршика:

Потрібно тільки постаратись
І запам’ятати всі як є.
Три, чотирнадцять, п’ятнадцять,
Дев’яносто два і шість!

Ну і далі треба знати,
Якщо будемо питати
Це п’ять, три,
П’ять, вісім,
Дев’ять, вісім.

 

Зручне структурування

Можна розподілити те, що написано після коми, на групи. Блоками значно легше запам’ятовувати.

3, (14 і 15) (926) (535) (89 і 79) (32 і 38 у сумі сімдесят) (46 і 26) і так далі.

Довжина слів у фразі

Щоб запам’ятати якомога більше цифр нескінченного числа, вигадали спеціальну мову – Pilish. У ній кількість букв у слові відповідає цифрі у послідовності числа Пі.

Наприклад: Так я кажу і роблю (3.1415)

Цікаві факти про число Пі

Число Пі – це математична константа, відношення довжини кола до його діаметра, яка має нескінченне значення.

У різні епохи та в різних народів число Пі мало різне значення. Наприклад, у Стародавньому Єгипті воно дорівнювало 3,1604, в індусів воно набуло значення 3,162, китайці користувалися числом, рівним 3,1459.

Більше цікавих фактів про число Пі, читайте на сайті Факти ICTV.

Фото: Dreamstime

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