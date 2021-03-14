Як запам’ятати число Пі – три способи

14 березня у світі щорічно відзначається Міжнародний день числа Пі. Цю дату обрали невипадково, адже число починається з цифр 3 і 14.
Відповідно, цифра 3 символізує місяць – березень, а 14 – день.
Існує безліч технік для запам’ятовування числа Пі після коми. Наприклад, придумати текст або скласти вірш, де слова мають таку саму кількість літер, що й відповідна цифра після коми.
Ми зібрали для вас кілька варіантів, як запам’ятати число Пі.
Вивчити віршик
Будь-який текст легше запам’ятати, якщо у ньому буде рима.
Ось приклад такого віршика:
Потрібно тільки постаратись
І запам’ятати всі як є.
Три, чотирнадцять, п’ятнадцять,
Дев’яносто два і шість!
Ну і далі треба знати,
Якщо будемо питати
Це п’ять, три,
П’ять, вісім,
Дев’ять, вісім.
Зручне структурування
Можна розподілити те, що написано після коми, на групи. Блоками значно легше запам’ятовувати.
3, (14 і 15) (926) (535) (89 і 79) (32 і 38 у сумі сімдесят) (46 і 26) і так далі.
Довжина слів у фразі
Щоб запам’ятати якомога більше цифр нескінченного числа, вигадали спеціальну мову – Pilish. У ній кількість букв у слові відповідає цифрі у послідовності числа Пі.
Наприклад: Так я кажу і роблю (3.1415)
Цікаві факти про число Пі
Число Пі – це математична константа, відношення довжини кола до його діаметра, яка має нескінченне значення.
У різні епохи та в різних народів число Пі мало різне значення. Наприклад, у Стародавньому Єгипті воно дорівнювало 3,1604, в індусів воно набуло значення 3,162, китайці користувалися числом, рівним 3,1459.
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