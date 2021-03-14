15 березня відзначають Всесвітній день захисту прав споживачів. Датою для його святкування була обрана річниця з дня історичного виступу американського президента Джона Кеннеді 1961 року, в якому він назвав основні права кожного споживача. Вони залишаються актуальними й досі. Це право на безпеку, на інформацію, на вибір і на захист своєї думки.

Православна церква 15 березня вшановує пам’ять святого мученика Феодота Кіринейського. У народі його прозвали Вітроносом, адже у цей час зазвичай починають дути сильні вітри.

15 березня День ангела відзначають: Федот, Сава, Богдан, Арсен, Йосип, Агафон, Василь, Іларіон, Саватій, Євдокія.

Прикмети на 15 березня:

Сніг іде вранці – чекайте гарного врожаю зернових культур;

Заметіль і снігопади на Федота Вітроноса – прикмета того, що перша трава з’явиться дуже пізно;

Довгі бурульки – весна буде довгою;

Якщо дме теплий і південний вітер, то літо, за прикметами, буде дощовим і теплим.

Холодний північний вітер зі снігом віщує відповідно холодне літо;

Сонце світить опівдні – це гарний знак, і можна розраховувати на багатий урожай хліба;

Вітер на Федота вважався нещасливим, оскільки міг “надути” будь-яку хворобу.

Що не можна робити 15 березня:

Не можна виходити з дому – пращури вважали цей день найнебезпечнішим у році;

Не можна латати шкарпетки;

Не можна піднімати із землі гроші, які хтось загубив;

Не можна купувати одяг та квіти;

Вагітним не можна обнімати чужих дітей, бо власна дитина буде часто хворіти.

Календар церковних свят на березень

У календарі церковних свят на березень 2021 налічується багато визначних дат.

З 8 до 14 березня православні християни відзначають Масляну, а вже з 15 числа починається Великий піст перед Світлим Христовим Воскресінням.