Американська компанія SpaceX запустила 60 супутників ракетою Falcon 9 в рамках розгортання проекту супутникового інтернету Starlink.

Про це SpaceX повідомила у своєму Twitter.

Запуск відбувся за планом – близько 12.00 за київським часом. SpaceX оприлюднила відео моменту запуску.

– Перша ступінь Falcon 9 приземлилася на платформу Of Course I Still Love You, завершивши дев’ятий політ цього прискорювача, – йдеться в повідомленні SpaceX.