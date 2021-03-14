Американська компанія SpaceX запустила 60 супутників ракетою Falcon 9 в рамках розгортання проекту супутникового інтернету Starlink.

Про це SpaceX повідомила у своєму Twitter.

Запуск відбувся за планом – близько 12.00 за київським часом. SpaceX оприлюднила відео моменту запуску.

– Перша ступінь Falcon 9 приземлилася на платформу Of Course I Still Love You, завершивши дев’ятий політ цього прискорювача, – йдеться в повідомленні SpaceX.

Вертикальна посадка на платформу відбулася через 8 хвилин 26 секунд після старту ракети. Платформа перебувала приблизно в 630 км від космодрому на мисі Канаверал.

Це вже 22 вивід на орбіту групи інтернет-супутників починаючи з травня минулого року в рамках проекту Starlink.

Попередню партія з 60 супутників Starlink запустили 11 березня. З урахуванням нинішніх супутників орбітальне угруповання SpaceX складатиметься вже з 1 323 космічних апаратів системи Starlink.

Наразі компанія є найбільшим супутниковим оператором в світі.