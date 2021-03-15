Які головні кольори сезону весна-літо 2021 – вибір Pantone

Інститут кольору США Pantone назвав головні відтінки сезону весна-літо 2021 року.

В Інституті кольори зазначили, що натхнення дає бажання творцям створювати нові дизайни та наполегливо працювати над тим, щоб вони відповідали особистому образу чи баченню.

— Натхнення – це стимул, який нам потрібен для мозкового штурму та вигадування нових ідей для реалізації цих концепцій. І саме ця креативність дозволяє нам розробляти речі, які є свіжими, новими, сміливими та оригінальними.

Так, у Pantone виділили вісім основних відтінків:

насичений червоний Red Maple;

синій Nobility;

персиковий Iced Mango;

пурпуровий Boudoir Red;

лаймовий Lime Zest;

трав’яний Pepper Stem;

рожевий Siesta;

блідо-фіолетовий Fairy Wing.

Також у Pantone окремо сформували так званий Літній букет відтінків.

— Блідо-туманні пелюстки поєднуються з екзотичними рожевими і трав’янисто-зеленими кольорами, створюють свіжу літню палітру, яка відзначає позитив і радість кольорів природи.

До нього увійшли: гвоздичний Party Pink, коралово-персиковий Blush Beauty, винний Winery, сіро-ліловий Pink Suede, світло-рожевий Little Piglet, кремовий Meringue.

Pantone пропонує ще одну добірку трендових кольорів під назвою П’янкі.

— Яскравий жовтий колір із присмаком лаванди, запашний рожевий та холодний зелений поєднують у собі динамічний контраст із аквамарином. Кремово-білий додає свіжості.

Шість відтінків із добірки: лілово-рожевий Fairy Wing, бірюзовий Carnival Glass, блідо-жовтий Lemon Fizz, приглушений бузковий Dream of Cotton, світло-салатовий Tomatillo, вершково-білий Silence.

Знаменитості вже активно використовують у своїх образах трендові відтінки і демонструють, як можна це робити.

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Американська модель та учасниця шоу Сімейство Кардашян Кайлі Дженнер приміряла бірюзовий напівпрозорий комбінезон бренду Poster Girl.

Свій образ вона доповнила зачіскою з ефектом мокрого волосся та яскравим макіяжем.

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Британська співачка Rita Ora теж приміряла трендовий образ. Виконавиця обрала сорочку-оверсайз від Valentino.

Вона доповнила свій образ короткими чорними шортами та масивними золотими прикрасами.

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Також Факти ICTV пропонують кілька ідей для ідеального весняного манікюру гель-лаком на короткі нігті.

Джерело: Pantone