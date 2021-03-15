Погода на тиждень в Україні з 15 березня 2021 до 19 березня 2021

Синоптики прогнозують на цьому тижні в Україні дощ з мокрим снігом, а також у багатьох областях буде холодна температура.

У понеділок, 15 березня, очікується температура до -1 та мокрий сніг з дощем на заході України.

На півдні вдень ясна погода з температурою до +9, на сході до +9, у центрі +4, на півночі до +4, на заході до +3. У Києві – дощ, температура від +4 до +6.

У вівторок, 16 березня, на заході, півдні та центрі України буде дощ з мокрим снігом, в інших областях опадів не очікується. Однак температура опуститься на кілька градусів.

На півдні до +5, на сході до +2, у центрі до +9, на півночі до +5, на заході до +3. У Києві в цей день йтиме дощ, температура – від +4 до +6.

У середу, 17 березня, на всій території України буде дощ з мокрим снігом. Опади триватимуть навіть вночі.

На півдні до +2, на сході до +3, у центрі до +2, на півночі до +2, на заході до +1. У Києві буде дощ з мокрим снігом, температура – від +2 до +4.

У четвер, 18 березня, на заході України буде мокрий сніг, проте в інших областях очікується дощ з мокрим снігом.

На півдні до +1, на сході до -1, в центрі до +2, на півночі до +2, на заході до +1. У Києві йтиме мокрий сніг, температура – від +2 до +4.

У п’ятницю, 19 березня, майже на всій території України буде мокрий сніг, проте на півдні буде хмарно.

На півдні до +4, на сході до +3, у центрі до +2, на півночі до +2, на заході до 0. У Києві – мокрий сніг, температура – від +2 до +4.

Факти ICTV повідомляли, якою буде погода навесні 2021 в Україні. В Укргідрометцентрі попереджають, що до кінця цього тижня на всій території України йтиме мокрий сніг, а також місцями буде сильний дощ.