День ангела – Богдан (15 березня): привітання та значення імені

День ангела Богдана 2021 відзначають щонайменше 11 разів на рік, зокрема 15 березня.

Ім’я Богдан має слов’янське походження та означає Богом даний. Саме чоловік із таким ім’ям наділений неймовірною силою, мужністю та надзвичайною вродою.

Богдан – честолюбний, спокійний та впевнений у собі. Цей чоловік знає все про гарне почуття гумору та має високий рівень інтелекту.

Саме Богдан завжди досягає непередбачуваних висот у кар’єрі та має шалену популярність серед дівчат, адже це ще й дуже гарний чоловік.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем ангела Богдана в листівках.

Привітання з Днем ангела Богдана

Церковний календар на березень 2021 року

З 8 до 14 березня православні християни відзначають Масляну, а вже з 15 числа починається Великий піст перед Світлим Христовим Воскресінням.

На які ще дати слід звернути увагу в перший місяць весни, читайте в церковному календарі на березень 2021 року.