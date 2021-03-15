Повний місяць у березні 2021 року буде в кінці місяця. Українці зможуть спостерігати повну фазу місяця 28 березня о 21.48. Світило перебуватиме в знаку Терези.

Повний місяць впливає на загальний стан людини, її самопочуття та настрій. Через це може бути підвищена чутливість, емоційність та навіть сентиментальність.

У березні 2021 року відзначають кілька сприятливих днів відповідно до фаз місяця. Такі дати будуть 10, 11, 18 та 20 березня. Водночас несприятливі дні будуть 15 та 28 березня.

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У день повного місяця в березні 2021 року треба добре виспатися та влаштувати собі відпочинок. Також рекомендується їсти тільки корисну їжу та відмовитися від алкоголю.

Місячний календар 2021 року

Місячний календар на 2021 рік передбачає багато сприятливих днів. За допомогою такого календаря можна дізнатися циклічні зміни фаз Місяця, місячні дні, отримати рекомендації щодо справ і планів.

У місячному календарі на 2021 рік можна детально ознайомитися з кількістю несприятливих днів та що не можна робити.