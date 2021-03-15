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Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

Циклон Marius принесе негоду на Захід та Південь України

У вівторок, 16 березня, західні та південні області України перебуватимуть під впливом циклону Marius, який прийде з Балкан.

Погода в Україні

Як прогнозує синоптик Наталя Діденко, циклон зумовить опади переважно у вигляді дощу, а в західних областях – з мокрим снігом.

Водночас решта території України, за її словами, перебуватиме в зоні підвищеного атмосферного тиску.

– Східний антициклон не пускатиме вологе повітря на Північ, Схід та в центральну частину – завтра тут без істотних опадів, – написала синоптик у соцмережі.

Діденко уточнила, що температура повітря 16 березня у більшості областей очікується досить високою – до +4+10, а на півдні до +12.

Проте у західних областях буде доволі холодно – в межах +1 +4.

У Києві у вівторок тепло та хмарно, без істотних опадів, вдень +7 +9, пориви південно-східного вітру до 7-11 м/с.

– Загалом тиждень в Україні буде холоднуватим, вологим та вітряним, – підсумувала синоптик.

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За прогнозами Укргідрометцентру, цього тижня очікуються дощі з мокрим снігом, у більшості регіонів буде низька температура.

Детальний прогноз погоди на тиждень в Україні – на Фактах ICTV.

Джерело: Наталя Діденко

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