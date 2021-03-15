Туреччина змінила правила перетину кордону — умови в’їзду

Із 15 березня 2021 року Туреччина змінила правила в’їзду в країну. Крім негативного тесту на коронавірус, туристи заповнюватимуть спеціальну онлайн-анкету до поїздки.

Усі, хто планує поїздку до Туреччини, заповнюватимуть електронну анкету щонайбільше за 72 години до поїздки. В анкеті слід зазначити паспортні та контактні дані, національність, стать і спосіб в’їзду в країну.

Потім мандрівники мають роздрукувати заповнену анкету або завантажити на свій гаджет. Після чого — показати її перед вильотом співробітнику авіакомпанії в аеропорту. Варто зазначити, що пасажира можуть не взяти на борт літака без анкети.

Також на основі заповненої інформації створюватимуть індивідуальні коди HES, завдяки чому з туристами можуть зв’язатися, якщо у них або у людей, з якими вони контактували під час подорожі, виявляться контакти з хворими на коронавірус.

Вимога поширюється на всіх пасажирів, зокрема і турків, які прямують у країну. Вона діятиме щонайменше до 14 квітня 2021 року. Форма такої анкети розміщена на сайті МОЗ Туреччини. Вона повністю безкоштовна.

Окрім того, турецький уряд попереджає, що за надання неправдивої інформації туристам загрожують санкції і тимчасова заборона на в’їзд до Туреччини.

У турецькому МОЗ запевняють, що це нововведення створене для захисту здоров’я туристів під час перебування в країні.

Також під час перетину кордону вимагатимуть пред’явити негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до подорожі.

Канада змінила правила перетину кордону

Нещодавно Канада посилила правила перетину кордону через пандемію коронавірусу.

Починаючи з 15 лютого, країна вимагає негативний тест на Covid-19 для усіх, хто перетинає наземний кордон зі США.

У разі відсутності результатів тестування на туристів накладатимуть штраф у розмірі до $3 тис.