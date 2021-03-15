Відпочинок навесні 2021 – які країни відкриті для українців та правила вїзду

З початком весни вже хочется планувати довгоочікуваний відпочинок та відпустку на морі.

Цьогоріч для українців буде низка змін та обмежень у правилах перетину кордону, тож питання, куди полетіти відпочивати на травневі свята, стало ще більш актуальним.

Головними напрямками цього сезону будуть Туреччина та Єгипет. Серед європейських країн українців прийматимуть курорти Балканського півострова – Албанія, Чорногорія, Хорватія.

Факти ICTV зробили підбірку країн, які відкриті для українців, та дізналися правила в’їзду.

Туреччина

Із 15 березня 2021 року Туреччина змінила правила в’їзду в країну. Крім негативного тесту на коронавірус, туристи заповнюватимуть спеціальну онлайн-анкету за 72 години до поїздки.

В анкеті потрібно вказати паспортні та контактні дані, національність, стать і тип виїзду (морський, авіа тощо).

Грузія

З 1 березня Грузія відкрила кордон для українців. Тепер, щоб в’їхати в країну, достатньо мати негативний результат тесту на коронавірус, зроблений за 72 години до вильоту.

Однак на третій день перебування в Грузії треба пройти повторне тестування за свій рахунок.

Єгипет

Аби потрапити в країну, потрібно мати негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не раніше, ніж за 72 год до перетину кордону.

Йорданія

Українським туристам не потрібно відбувати карантин після прибуття в країну.

За правилами в’їзду, необхідно отримати негативний результат ПЛР-тесту з QR-кодом: його ставлять в аеропорту вильоту. Також необхідно на йорданській платформі заплатити $50 за повторний ПЛР-тест, який роблять після прибуття.

Тести можуть не робити діти до 5 років.

Греція

Якщо епідемічна ситуація з коронавірусом у країні покращиться, Греція відкриється з 14 травня.

Туди можна буде потрапити за умови наявності негативного тесту на коронавірус або якщо людина повністю вакцинувалася від Covid-19.

ОАЕ

Для в’їзду в країну необхідно мати негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не більше, ніж за 72 год до прибуття, медичний поліс та ще один тест безпосередньо після прибуття.

Також потрібно завантажити додаток Covid-19 DXB. Після повернення в Україну необхідно проходити самоізоляцію чи здати ПЛР-тест.

Куди можна поїхати на море в Європі:

Болгарія (негативний тест за 72 години до в’їзду);

Албанія (ПЛР-тест чи карантин після повернення);

Чорногорія (ПЛР-тест чи карантин після повернення).

Актуальну інформацію про те, які країни пускають громадян України, можна подивитися на порталі від Міністерства закордонних справ України. Там є інтерактивна карта з інформацією про умови в’їзду в кожну країну.

Окрім цього, МОЗ України оновив списки країн, які за кількістю активних випадків коронавірусу належать до червоної та зеленої зон.

Індекс виводиться на основі кількості активних випадків захворювання на Covid-19 на 100 тис. населення.

Повний список країн зеленої зони дивіться на сайті Факти ICTV.