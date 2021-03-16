Причини блокування облікових записів у Facebook
Блокування акаунтів відбувається за умови порушення правил спільноти.
Для початку спробуйте самі встановити причину блокування.
Поширені причини блокування:
- використання несправжнього імені та фотографій;
Під час реєстрації акаунту використовуйте ваше повне ім’я, яким ви користуєтеся в повсякденному житті.
- використання фейкового акаунту, який видає користувача за іншу людину;
- систематичні порушення норм спільноти Facebook;
- використання профілю для незаконної діяльності;
- поширення неправдивої інформації;
- цькування інших людей та образлива й агресивна поведінка користувача;
- використання особистої сторінки в комерційних цілях;
- рекламування заборонених товарів;
- модератори випадково заблокували вашу сторінку;
- вашу сторінку зламали.
Як розблокувати сторінку: алгоритм дій
Все залежить від причини блокування вашого облікового запису, наприклад, якщо сталося несуттєве порушення правил спільноти, сторінку можна легко відновити, а от систематичне порушення призводить до остаточного видалення облікового запису.
Якщо ви впевнені в тому, що правила не були порушені або вашу сторінку заблокували помилково, то вам необхідно надіслати запит на оскарження блокування у підтримку.
У запиті слід описати свою проблему та докласти скріншоти до звернення.
Надсилати запит необхідно з тієї пошти, яка прив’язана до вашого профілю у Facebook. Найкраще відправляти одразу два запити: англійською мовою та українською.
Якщо після звернення до підтримки було підтверджено порушення правил спільноти, необхідно виправити їх або видалити, а також дати обіцянку більше не порушувати.
Якщо ви серйозно порушили правила, Facebook має право не відновлювати ваш профіль.
У такому разі доведеться створити новий профіль і більше не порушувати правил спільноти.
Після цього Facebook попросить підтвердити вашу особу особистим фото або ж документом, наприклад паспортом.
Facebook гарантує конфіденційність. Інформація з посвідчення нікуди не передається і зберігається закритою від сторонніх осіб.
Шахрайство та політика Facebook
Важливо пам’ятати, що доступ до пароля від вашого облікового запису не повинен бути у третіх осіб. Блокування може відбутися, якщо модератор вважатиме активність вашої сторінки підозрілою.
Вашу сторінку можна розблокувати тільки після звернення до служби підтримки та подальшої перевірки вашої особистої інформації!
Детальніше ознайомитися з умовами користування та політикою Facebook можна на головній сторінці соцмережі, у розділі Стандарти спільноти.