Все залежить від причини блокування вашого облікового запису, наприклад, якщо сталося несуттєве порушення правил спільноти, сторінку можна легко відновити, а от систематичне порушення призводить до остаточного видалення облікового запису.

Якщо ви впевнені в тому, що правила не були порушені або вашу сторінку заблокували помилково, то вам необхідно надіслати запит на оскарження блокування у підтримку.

У запиті слід описати свою проблему та докласти скріншоти до звернення.

Надсилати запит необхідно з тієї пошти, яка прив’язана до вашого профілю у Facebook. Найкраще відправляти одразу два запити: англійською мовою та українською.

Якщо після звернення до підтримки було підтверджено порушення правил спільноти, необхідно виправити їх або видалити, а також дати обіцянку більше не порушувати.

Якщо ви серйозно порушили правила, Facebook має право не відновлювати ваш профіль.

У такому разі доведеться створити новий профіль і більше не порушувати правил спільноти.

Після цього Facebook попросить підтвердити вашу особу особистим фото або ж документом, наприклад паспортом.

Facebook гарантує конфіденційність. Інформація з посвідчення нікуди не передається і зберігається закритою від сторонніх осіб.