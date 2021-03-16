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Як відновити заблокований акаунт у Facebook
Факти / Lifestyle
Єлизавета Ловцова |
Як відновити заблокований акаунт у Facebook

Як відновити заблокований акаунт у Facebook

Останнім часом користувачі Facebook стикаються з такою проблемою, як блокування облікового запису. Повідомлення про блокування з’являється одразу після спроби входу у свій обліковий запис. Вашу сторінку може заблокувати автоматично система або адміністратори соцмережі.

Проблеми з обліковим записом виникають, якщо було порушено правила спільноти або умов використання сайту.

Факти ICTV дають покрокову інструкцію, як швидко відновити заблокований акаунт у Facebook.

Причини блокування облікових записів у Facebook

Блокування акаунтів відбувається за умови порушення правил спільноти.

Для початку спробуйте самі встановити причину блокування.

Поширені причини блокування:

  • використання несправжнього імені та фотографій;

Під час реєстрації акаунту використовуйте ваше повне ім’я, яким ви  користуєтеся в повсякденному житті.

  • використання фейкового акаунту, який видає користувача за іншу людину;
  • систематичні порушення норм спільноти Facebook;
  • використання профілю для незаконної діяльності;
  • поширення неправдивої ​​інформації;
  • цькування інших людей та образлива й агресивна поведінка користувача;
  • використання особистої сторінки в комерційних цілях;
  • рекламування заборонених товарів;
  • модератори випадково заблокували вашу сторінку;
  • вашу сторінку зламали.

Як розблокувати сторінку: алгоритм дій

Все залежить від причини блокування вашого облікового запису, наприклад, якщо сталося несуттєве порушення  правил спільноти, сторінку можна легко відновити, а от систематичне порушення призводить до остаточного видалення облікового запису.

Якщо ви впевнені в тому, що правила не були порушені або вашу сторінку заблокували помилково, то вам необхідно надіслати запит на оскарження блокування у підтримку.

У запиті слід описати свою проблему та докласти скріншоти до звернення.

Надсилати запит необхідно з тієї пошти, яка прив’язана до вашого профілю у Facebook. Найкраще відправляти одразу два запити: англійською мовою та українською.

Якщо після звернення до підтримки  було підтверджено порушення правил спільноти, необхідно виправити їх або видалити, а також дати обіцянку більше не порушувати.

Якщо ви серйозно порушили правила, Facebook має право не відновлювати ваш профіль.

У такому разі доведеться створити новий профіль і більше не порушувати правил спільноти.

Після цього Facebook попросить підтвердити вашу особу особистим фото або ж документом, наприклад паспортом.

Facebook гарантує конфіденційність. Інформація з посвідчення нікуди не передається і зберігається закритою від сторонніх осіб.

Шахрайство та політика Facebook

Важливо пам’ятати, що доступ до пароля від вашого облікового запису не повинен бути у третіх осіб. Блокування може відбутися, якщо модератор вважатиме активність вашої сторінки підозрілою.

Вашу сторінку можна розблокувати тільки після звернення до служби підтримки та подальшої перевірки вашої особистої інформації!

Детальніше ознайомитися з умовами користування та політикою Facebook можна на головній сторінці соцмережі, у розділі Стандарти спільноти.

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