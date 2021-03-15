У православній церкві 16 березня відзначається день святого Зоїла, мучеників Василіска та Євтропія.
16 березня іменини відзначають: Марта, Михайло, Севастян, Марфа.
Прикмети на 16 березня:
- Якщо вмитися 16 березня до сходу сонця водою, в якій на ніч залишили срібний предмет або яйце, то весь рік будеш молодою і вродливою – так нерідко робили дівчата.
- Після заходу сонця не можна сміття виносити, інакше, згідно з прикметами, своє щастя викинеш.
- Якщо в цей день синиці весело щебечуть, чекайте потепління.
- Дикі гуси пролітають – весняні паводки незабаром почнуться.
- А якщо птахи летять низько, то чекати мілководдя.
Що не можна робити 16 березня:
- Не можна брати й давати гроші в борг після заходу сонця.
Із 15 березня в Україні почався Великий піст. Він присвячений головній події в церковному календарі – Світлому Христовому Воскресінню. Великий піст завжди починається в різний час і триває 48 днів.
У матеріалі Фактів ICTV читайте календар харчування у Великий піст 2021 на кожен день.