У православній церкві 16 березня відзначається день святого Зоїла, мучеників Василіска та Євтропія.

16 березня іменини відзначають: Марта, Михайло, Севастян, Марфа.

Прикмети на 16 березня:

Якщо вмитися 16 березня до сходу сонця водою, в якій на ніч залишили срібний предмет або яйце, то весь рік будеш молодою і вродливою – так нерідко робили дівчата.

Після заходу сонця не можна сміття виносити, інакше, згідно з прикметами, своє щастя викинеш.

Якщо в цей день синиці весело щебечуть, чекайте потепління.

Дикі гуси пролітають – весняні паводки незабаром почнуться.

А якщо птахи летять низько, то чекати мілководдя.

Що не можна робити 16 березня:

Не можна брати й давати гроші в борг після заходу сонця.

Із 15 березня в Україні почався Великий піст. Він присвячений головній події в церковному календарі – Світлому Христовому Воскресінню. Великий піст завжди починається в різний час і триває 48 днів.

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