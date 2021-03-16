На Закарпатті існує єдина плантація, де вирощують чай в Україні. Зелені листочки, доки не прийде тепло, ховають під плівкою.

Виростити і виготовити чай – це завдання не з легких. Та врожаї поки на плантації невеликі. Зараз у цьому господарстві працюють над покращенням рецепту, аби напій краще смакував.

Вирощувати чай тут вирішили недаремно. Українці дедалі частіше стають чайовими гурманами. З ним вони починають ранок, ведуть перемовини та налагоджують стосунки. Але у конкурентах у чаю – запашна кава.

Філіжанка кави на 8% знижує ризик виникнення депресії, тоді як чай – на 12%. Також в ньому, попри стереотипи, може бути більше кофеїну ніж у каві, 4% проти 1,2%.

При вживанні кави мозок отримує велику активацію, а чай залишає його приблизно на тому самому рівні, як і до вживання.

Також висока ціна на каву і чай стимулює не зовсім чистих на руку ділків. Інколи під виглядом напою вищого сорту можуть підсунути щось незрозуміле. Наприклад, на Львівщині на одному з підприємств фасували каву в антисанітарних умовах.

Експерт із захисту прав споживачів Максим Неміянов каже, що підробки частенько можна зустріти у продажу.

Справжня кава має коштувати доволі дорого. Але підробку можуть продавати і за вартістю оригіналу. Як на ринках, і в магазинах.

Якісний напій, на відміну від фальсифікату, одразу не осідає і не фарбує воду. Якщо ж осідає – це означає, що у каві є цикорій або барвники невідомої якості.

Але обрати якісний напій – це ще півсправи. Потрібно знати, як його правильно приготувати. Якщо із кавою все більш-менш зрозуміло, то з чаями – це ціла наука.

Ви можете заварювати чай багаторазово з маленького посуду, або заварити один раз у великому посуді, або зварити його, – розповідає чайний консультант Тетяна Чиркина.

Заварка обов’язково має бути тільки свіжою. Та, що простояла день – може бути небезпечною. Якщо ж від чаю та кави виникають проблеми зі здоров’ям, можна знайти їм замінники.

Та якщо ж все ж таки обираєте каву або чай – вживайте їх помірно. Лікарі радять не більше трьох чашок на день.

В Києві підробляли каву світових брендів

У столиці кіберполіція спільно зі слідчими поліції викрили злочинців, які займалися виробництвом фальсифікованої кави.

П’ятеро правопорушників виготовляли фальсифікат у шести складських приміщеннях і продавали його через інтернет під виглядом продукції відомих світових виробників.

Крім того, організатори мали підконтрольну мережу підпільних виробництв, де виготовлялося понад 10 тис. упаковок контрафактної кави на тиждень.