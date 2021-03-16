Один з найпопулярніших у світі, а також і в Україні, додаток для знайомств Tinder запустить нову функцію. Користувачі зможуть перевіряти біографію осіб, з якими вони спілкуються.
Компанія, що володіє Tinder, оголосила про співпрацю з організацією Garbo. Це велика база даних, яка збирає інформацію про людину, зокрема про випадки насильства, жорстокого поводження, ув’язнення та інше.
Йдеться про дані, які можуть свідчити про небезпечність особи – звіти про порушення правил дорожнього руху, чи, наприклад звинувачення у вживанні наркотиків не додаються.
Якщо людина повідомить адміністрацію Tinder про насильницьке минуле користувача, його обліковий запис буде заблоковано.
Поки що функція буде доступною лише у США, але згодом її планують впровадити і в інших країнах.
Виклик поліції у Tinder
У січні минулого року у додатку Tinder анонсували кнопку для виклику поліції. Якщо користувач на побаченні почуває себе в небезпеці, він зможе натиснути тривожну кнопку.
До нього зателефонує оператор, а якщо людина не відповість – на місце відправлять поліцію. Нова функція передбачає відстеження геолокації.
Джерело: BBC