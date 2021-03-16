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Факти / Lifestyle
Людмила Богданова |

Дані про насильство та арешти: у додатку Tinder анонсували перевірку біографії

Один з найпопулярніших у світі, а також і в Україні, додаток для знайомств Tinder запустить нову функцію. Користувачі зможуть перевіряти біографію осіб, з якими вони спілкуються.

тіндер

Компанія, що володіє Tinder, оголосила про співпрацю з організацією Garbo. Це велика база даних, яка збирає інформацію про людину, зокрема про випадки насильства, жорстокого поводження, ув’язнення та інше.

Йдеться про дані, які можуть свідчити про небезпечність особи – звіти про порушення правил дорожнього руху, чи, наприклад звинувачення у вживанні наркотиків не додаються.

Якщо людина повідомить адміністрацію Tinder про насильницьке минуле користувача, його обліковий запис буде заблоковано.

Поки що функція буде доступною лише у США, але згодом її планують впровадити і в інших країнах.

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Виклик поліції у Tinder

У січні минулого року у додатку Tinder анонсували кнопку для виклику поліції. Якщо користувач на побаченні почуває себе в небезпеці, він зможе натиснути тривожну кнопку.

До нього зателефонує оператор, а якщо людина не відповість – на місце відправлять поліцію. Нова функція передбачає відстеження геолокації.

Джерело: BBC

Фото: Pixabay

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