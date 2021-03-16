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Факти / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

Календар свят на квітень 2021 року

Другий місяць весни рясніє різноманітними професійними святами та соціально-важливими датами, але на додаткові вихідні в квітні розраховувати не варто.

квіти

Факти ICTV зібрали для вас повний список важливих дат цього місяця.

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Перелік свят у квітні 2021 року:

  • 1 квітня – День сміху
  • 2 квітня – Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму, Міжнародний день дитячої книги
  • 4 квітня – День геолога, Міжнародний день освіти з питань мінної небезпеки, Міжнародний день інтернету, День веб-майстра
  • 7 квітня – Всесвітній день здоров’я, Благовіщення Пресвятої Богородиці
  • 8 квітня – Міжнародний день ромів
  • 11 квітня – Міжнародний день звільнення в’язнiв фашистських концтаборів
  • 12 квітня – День працівників ракетно-космічної галузі України, Всесвітній день авіації і космонавтики
  • 14 квітня – День Державтоінспекції МВС України
  • 15 квітня – День кримінального розшуку
  • 17 квітня – День довкілля
  • 18 квітня – Міжнародний день пам’ятників тa видатних місць
  • 21 квітня – Міжнародний день секретаря
  • 23 квітня – Всесвітній день книги та авторського права, Всеукраїнський день психолога
  • 26 квітня – Всесвітній день інтелектуальної власності, Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф
  • 28 квітня – Всесвітній день охорони праці
  • 29 квітня – Міжнародний день танцю

Свята у квітні 2021 в Україні (СПИСОК)

Церковний календар

Якщо ви дотримуєтесь релігійних традицій та відзначаєте важливі православні свята, Факти ICTV зібрали для вас календар церковних свят на квітень 2021 року.

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