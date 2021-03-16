Свята у квітні 2021 в Україні (СПИСОК)

Другий місяць весни рясніє різноманітними професійними святами та соціально-важливими датами, але на додаткові вихідні в квітні розраховувати не варто.

Факти ICTV зібрали для вас повний список важливих дат цього місяця.

Читайте Календар магнітних бур на 2021 рік

Перелік свят у квітні 2021 року:

1 квітня – День сміху

2 квітня – Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму, Міжнародний день дитячої книги

4 квітня – День геолога, Міжнародний день освіти з питань мінної небезпеки, Міжнародний день інтернету, День веб-майстра

7 квітня – Всесвітній день здоров’я, Благовіщення Пресвятої Богородиці

8 квітня – Міжнародний день ромів

11 квітня – Міжнародний день звільнення в’язнiв фашистських концтаборів

12 квітня – День працівників ракетно-космічної галузі України, Всесвітній день авіації і космонавтики

14 квітня – День Державтоінспекції МВС України

15 квітня – День кримінального розшуку

17 квітня – День довкілля

18 квітня – Міжнародний день пам’ятників тa видатних місць

21 квітня – Міжнародний день секретаря

23 квітня – Всесвітній день книги та авторського права, Всеукраїнський день психолога

26 квітня – Всесвітній день інтелектуальної власності, Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф

28 квітня – Всесвітній день охорони праці

29 квітня – Міжнародний день танцю

Церковний календар

Якщо ви дотримуєтесь релігійних традицій та відзначаєте важливі православні свята, Факти ICTV зібрали для вас календар церковних свят на квітень 2021 року.