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Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

Коли в Україну прийде справжнє тепло – прогноз синоптика

Справжнє веснянє тепло прийде в Україну наступного тижня – орієнтовно 22-23 березня.

Погода ICTV

Такий прогноз оприлюднила у соцмережі синоптик Наталя Діденко.

– До кінця тижня буде холодно, а ось потепління прийде орієнтовно напередодні Всесвітнього дня метеоролога, 22-23 березня, – написала вона.

За її словами, нині над територією Україною перебуває південний циклон, тому 17  березня у більшості областей очікується дощ, місцями з мокрим снігом.

У північних областях синоптик прогнозує хмарну погоду, але без суттєвих опадів.

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– Температура повітря в Україні у середу почне поступово знижуватися – на Півночі, Заході, у більшості центральних областей завтра передбачається +1 +5. У південній частині, на південному сході, а також у Кропивницькому та Дніпрі протягом дня +5 +11, – пише Діденко.

У Києві в середу буде хмарно, без істотних опадів, температура повітря вдень коливатиметься в межах +4 +5.

Циклон Marius над Україною

Зараз над західними і південними областями України знаходиться циклон Marius, який прийшов з Балкан 16 березня.

Він зумовив опади переважно у вигляді дощу, а в західних областях – з мокрим снігом.

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