Навіть коли жінки роблять все можливе для безпечної вагітності, домашня побутова хімія може підвищити ризик передчасних пологів.

Про це свідчить нове дослідження науковців з Нью-Йоркського університету.

Медики пояснили, що засоби місять речовини – полібровані дифенілові ефіри. Вони діють як антипірени, тобто ускладнюють займання матеріалів та знижують швидкість поширення полум’я в таких предметах, як меблі та килими.

Під час дослідження проаналізували зразки крові понад 3 500 вагітних жінок, а також 184, діти яких народилися раніше терміну, щодо вмісту в крові ПБДЕ. Майже у всіх було виявлено перевищення вмісту ПБДЕ в крові. Залежно від рівня жінки були розділені на чотири групи.

Після аналізу інших факторів ризику для передчасних пологів — таких, як-от етнічна приналежність, вік і куріння під час вагітності, дослідники виявили, що жінки з високим рівнем ПБДЕ мали на 75% більше шансів на раптові ранні пологи, порівняно з жінками з найнижчими рівнями цих речовин.

Дослідження показало, що жінки з концентрацією ПБДЕ вищою за чотири нанограми на мілілітр крові приблизно удвічі частіше народжували раніше шляхом кесаревого розтину або за допомогою штучних пологів через побоювання з приводу безпеки матері або дитини.

Науковці не зафіксували підвищеного ризику передчасних пологів у жінок з рівнем ПБДЕ нижче цього рівня.

– Наші результати свідчать про те, що антипірени можуть мати величезний вплив на пологи, навіть якщо їхня дія відбувалася на ранніх термінах вагітності, – зазначив доцент кафедри акушерства, гінекології та репродуктивної медицини в Медичній школі Нью-Йорка в Мінеолі, Морган Пелтьє.

За його словами, хімічні речовини використовуються з добрими намірами, але вони можуть спричинити серйозні проблеми зі здоров’ям як у матері, так і дитини.

Попередні дослідження пропонували зв’язок між ПБДЕ та передчасними пологами, але ці дослідження зосереджувались на впливі хімічних речовин на пізніх термінах вагітності. Пельтьє додав, що нове дослідження є першим, що вивчило вплив ПБДЕ у першому триместрі вагітності.

Передчасні пологи – основна причина смерті новонароджених. Часто вони стають причиною тривалих неврологічних розладів, зокрема церебрального паралічу, шизофренії та проблем з навчанням.

До слова, під час пандемії Covid-19 мільйони жінок у всьому світі втратили доступ до контрацептивів і послуг з переривання вагітності.

За даними науковців з Фонду народонаселення (ЮНФПА) ООН, 12 млн жінок у 115 країнах з низьким і середнім рівнем доходів не змогли отримати доступ до послуг з планування сім’ї через коронавірус. Це призвело до 1,4 млн незапланованих вагітностей у 2020 році.

Джерело: Medical Xpress