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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Циклон Marius в Україні: прогноз погоди на 16 березня (КАРТА)

В Україні 16 березня погода буде з дощами, проте в деяких регіонах буде сухо.

pogoda

На Заході країни синоптики прогнозують дощі. Температура вдень 2°…5°, вночі 0°…4°.

У північних регіонах буде хмарно, але сухо. Вдень 6°…9°, вночі 1°…3°.

У центральних областях також без опадів. Стовпчики термометрів покажуть 6°…9° вдень ​​і 1°…3° вночі.

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На Сході прогнозується хмарна і суха погода. Вдень 5°…7°, вночі -1°…2°.

Жителям південних регіонів варто приготуватися до дощів. Температура вдень 8°…10°, вночі 2°…4°.

Погода на 16 березня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Циклон Marius

У вівторок, 16 березня, західні та південні області України перебуватимуть під впливом циклону Marius, який прийде з Балкан.

Циклон зумовить опади переважно у вигляді дощу, а в західних областях – з мокрим снігом.

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