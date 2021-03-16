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Факти / Lifestyle
Юлія Клєцова |

Яке свято 17 березня

17 березня відзначається День святого Патрика. Свято є державним і релігійним в Ірландії. Він приурочений до дня смерті небесного покровителя країни.

17 березня_календар

Святий Патрик приніс на язичницький острів християнство. Також йому приписують вигнання з Ірландії всіх змій. Свято стало дуже популярним і його відзначають у всьому світі.

Також сьогодні відзначається Всесвітній день соціальної роботи. Свято відзначається щорічно в третій вівторок березня. Ініціаторами та організаторами в 1983 році виступили Міжнародна федерація соціальних працівників і Міжнародна асоціація шкіл соціальної роботи.

17 березня відзначається День мобілізаційного працівника України. Він з’явився в 2000 році після наказу Про заснування Дня мобілізаційного працівника, який спочатку відзначався 14 вересня.

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Іменини 17 березня відзначають Акакій, Олександр, Василь, В’ячеслав, Георгій, Григорій, Данило, Єгор, Павло, Яків, Уляна, Юліана.

Прикмети на 17 березня:

  • Якщо граки прилетіли, через три тижні сніг розтане, і настане весна.
  • Граки прилетіли раніше 17 березня – рік буде неврожайним.
  • Якщо людина народилася 17 березня, то вона буде дуже працьовитою.
  • Сонячна і ясна погода – в лісі буде багато ягід.
  • Хто першим побачив грака в цей день, буде багатим і щасливим.

Що не можна робити 17 березня:

  • Проводити будь-які операції.
  • Відвідувати стоматолога.
  • Здійснювати великі покупки.

День святого Патрика в Україні почали святкувати нещодавно. Його відзначають так, як це роблять ірландці, – у барі з друзями за келихом пива.

Але, оскільки зараз в Україні триває адаптивний карантин через коронавірус, краще не наражатися на небезпеку й привітати друзів віртуально. Листівки до Дня святого Патрика 2021 шукайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Depositphotos

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