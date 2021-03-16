17 березня відзначається День святого Патрика. Свято є державним і релігійним в Ірландії. Він приурочений до дня смерті небесного покровителя країни.

Святий Патрик приніс на язичницький острів християнство. Також йому приписують вигнання з Ірландії всіх змій. Свято стало дуже популярним і його відзначають у всьому світі.

Також сьогодні відзначається Всесвітній день соціальної роботи. Свято відзначається щорічно в третій вівторок березня. Ініціаторами та організаторами в 1983 році виступили Міжнародна федерація соціальних працівників і Міжнародна асоціація шкіл соціальної роботи.

17 березня відзначається День мобілізаційного працівника України. Він з’явився в 2000 році після наказу Про заснування Дня мобілізаційного працівника, який спочатку відзначався 14 вересня.

Іменини 17 березня відзначають Акакій, Олександр, Василь, В’ячеслав, Георгій, Григорій, Данило, Єгор, Павло, Яків, Уляна, Юліана.

Прикмети на 17 березня:

Якщо граки прилетіли, через три тижні сніг розтане, і настане весна.

Граки прилетіли раніше 17 березня – рік буде неврожайним.

Якщо людина народилася 17 березня, то вона буде дуже працьовитою.

Сонячна і ясна погода – в лісі буде багато ягід.

Хто першим побачив грака в цей день, буде багатим і щасливим.

Що не можна робити 17 березня:

Проводити будь-які операції.

Відвідувати стоматолога.

Здійснювати великі покупки.

День святого Патрика в Україні почали святкувати нещодавно. Його відзначають так, як це роблять ірландці, – у барі з друзями за келихом пива.

Але, оскільки зараз в Україні триває адаптивний карантин через коронавірус, краще не наражатися на небезпеку й привітати друзів віртуально. Листівки до Дня святого Патрика 2021 шукайте в матеріалі Фактів ICTV.