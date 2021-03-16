В Японії з метою мінімізації шкоди для екології та використання одноразових пластикових стаканчиків створили їстівні склянки для пива.

Компанія Asahi Breweries створила таку чашку під назвою Mog Cup (з англійської мови перекладається як жувальна чашка). Такий посуд можна з’їсти як закуску під пиво або будь-який інший напій.

Mog Cups створюють шляхом запікання картопляного крохмалю при високій температурі та тиску. Така чашка здатна утримувати воду кімнатної температури приблизно одну годину. Інноваційні чашки створили зі смаком рисових крекерів з креветками та шоколадом.

У листопаді 2020 року компанія Asahi Breweries початку пілотну перевірку нової ідеї в коворкінг-майданчиках та ресторанах Токіо. Asahi буде використовувати Mog Cup в поєднанні з різними напоями, щоб підтвердити здатність таких чашок утримувати рідину.

У Відні створили 3D-фото Covid-19

Фахівці австрійської компанії Nanographics з Відня вперше створили 3D-фотографію коронавірусу. До цього використовували тільки зображення комп’ютерної моделі вірусу.

Для створення такого знімка австрійські вчені скористалися даними своїх колег з Пекіна. Китайські вчені змогли зафіксувати неушкоджені частини коронавірусу в цифровому форматі.

Джерело: Asahi

Фото: Asahi