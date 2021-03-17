З 15 березня в Україні розпочався Великий піст, який триватиме до Великодня.

Він є найсуворішим серед усіх постів, адже передбачає багато днів сухоїдіння.

Український кулінарний експерт Євген Клопотенко розповів Фактам ICTV про переваги посту та дав поради, як зробити його більш легким.

Насамперед, піст – це можливість спробувати продукти, які раніше ніколи не їв. Це саме час для експериментів, запевняє кухар.

– Якщо люди дотримуються посту не з точки зору релігійних вподобань чи не для того, щоб “собі щось довести”, я раджу раз чи двічі на тиждень все таки їсти м’ясо, адже коли ти забороняєш собі все, тобі стає погано. Це дуже непростий шлях. Коли ти іноді дозволяєш їсти собі те, чого не можна, піст стає легким та крутим, – розповів Клопотенко.

Читайте Що не можна їсти у Великий піст 2021

Кулінарний експерт радить спробувати змінити звичну манеру приготування на нову. Наприклад, запікати їжу на низькій температурі.

– Якщо раніше ви варили або запікали моркву на високій температурі, то зараз спробуйте поставити духовку на режим 100 градусів і дві години готувати моркву. Завдяки цьому вона буде дуже ніжною і матиме іншу структуру.

Для щоденного раціону Клопотенко радить додати селеру.

– Якщо її запікати при температурі 200 градусів півтори години, вона набуває горіхового смаку, стає незвичною і смачною.

Весною кухар рекомендує їсти рослини, які щойно з’явилися над землею, адже вони мають багато соку. Наприклад, можна спробувати нафарширувати квіти кабачків.

Календар харчування у Великий піст

Великий піст символізує 40-денний похід Ісуса Христа в пустелю, коли Спаситель нічого не їв та піддавався спокусам, а Страсний тиждень – останні сім днів його життя.

Піст перед Великоднем 2021 триває з 15 березня до 1 травня. Календар на кожен день для вірян допоможе дізнатися, в які дні і що можна їсти, а також – коли можна відійти від строгих обмежень і дозволити собі трохи риби та вина.