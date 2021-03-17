День святого Патрика 2021: традиції святкування, найкращі привітання і листівки

17 березня відзначають День святого Патрика (St. Patrick’s Day) — день пам’яті покровителя Ірландії, який, за переказами, приніс християнство на Смарагдовий острів і вигнав усіх змій.

Свято відзначають у всьому світі щороку 17 березня. У цей день прийнято влаштовувати костюмовані паради з танцями кейлі й фольклорними піснями, запускати феєрверки і до самого ранку пити ірландське пиво та їсти смачні традиційні страви.

Про вражаючу історію, веселі традиції та правила святкування Дня святого Патрика у світі, а також найкращі листівки та привітання — дивіться на Фактах ICTV.

День святого Патрика 2021: історія свята

День святого Патріка присвячений засновнику і першому єпископу ірландської християнської церкви — Магону Суккату, який народився наприкінці IV століття у британській заможній родині.

У 16 років хлопця викрали і продали у рабство в Ірландію, де протягом шести років він був пастухом. Однак Магону все ж таки вдалося втекти із полону.

Юнак переховувався в монастирях Галлії (Франції), де вивчав богослов’я. Там же хлопця посвятили у сан диякона та назвали Патрицієм (Патриком).

Після цього він став місіонером на Смарагдовому острові. За 30 років Патрик об’їхав більшу частину країни, навернув до християнства 120 тис. ірландців і відкрив понад 600 церков.

З ім’ям святого Патрика пов’язано безліч легенд. Наприклад те, що він за допомогою трилисника пояснював ірландським язичникам ідею Святої Трійці. За його словами, як три листи можуть рости від одного стебла, так і Бог може бути єдиний в трьох особах.

Ще однією заслугою проповідника вважається створення ірландської писемності. Святий Патрик перший написав латинською мовою автобіографію Сповідь і Послання до Коротікусу. Після цього почали з’являтися релігійні піснеспіви і опис життя святих на латині.

Деякі дослідники вважають, що Патрик помер у віці 104 років саме 17 березня 461 року. Тому цього дня прийнято його прославляти.

Ірландці визнали його святим покровителем країни в VI столітті, ще до поділу християнської церкви на православну і католицьку. На честь Патрика побудовано понад 2 тис. соборів і церков по всьому світу, найбільш відомий з яких Собор святого Патрика в Дубліні, заснований в 1191 році.

У 1903 році 17 березня в Ірландії стало офіційним вихідним днем. Довгий час свято вважалося виключно релігійним. Навіть до 1970-х років діяв закон, згідно з яким в цей день закривалися всі бари та паби через надмірне вживання ірландцями алкоголю.

Свято відзначається під час Великого посту. Однак ірландці, попри це, готують жирні страви з баранини і телятини.

З цією особливістю пов’язана ще одна легенда, у якій йдеться про те, що Патрик під час посту перетворював м’ясо на рибу. Тому, щоб уподібнитися святому і не порушувати піст, ірландці тушать м’ясо, готують м’ясні супи і рясно запивають м’ясні страви імбирним елем, пивом чи ірландським віскі.

День святого Патрика: традиції свята

У День святого Патрика традиційно на центральних вулицях ірландського міста Дублін проводять костюмовані паради, а в пабах грає жива музика.

17 березня прийнято носити одяг зеленого кольору, який є одним з кольорів ірландського прапора, трилисника і самої Ірландії. Також можна прикрасити свій костюм гілочкою самого трилисника.

В Ірландії існує одиниця виміру напою, випитого цього дня, так звана Чарка Патрика. За традицією, перед тим, як випити склянку зі спиртним, потрібно покласти в неї лист трилисника та осушити. У народі це так і називають – осушити трилисник.

Після цього конюшину на щастя слід кинути за спину через ліве плече. Вважається, що саме Чарка Патрика принесе удачу на весь рік.

Одним з важливих героїв цього свята є лепрекон — казковий чоботар, який володіє таємним горщиком із золотом. Якщо шукачеві скарбів вдасться зловити цього чоловічка, то ця істота повинна розповісти, де все ж таки заховані скарби. Однак не варто довіряти йому, адже він дуже підступний, пустотливий і легко може обдурити.

Традиційно в День святого Патрика влаштовують паради. На вулиці виходять люди, одягнені в екстравагантні костюми, а також духові оркестри, які не можуть обійтися без знаменитої волинки.

Також існує повір’я: якщо в День святого Патрика вам вдасться знайти чотирилисник — вас точно чекає велике щастя.

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Як святкують День святого Патрика в різних країнах

17 березня День святого Патрика відзначають в країнах, де є численні ірландські діаспори — в США, Канаді, Австралії, Аргентині, Новій Зеландії та низці європейських держав.

З особливим розмахом його святкують у Штатах, де близько 12% населення вважають себе нащадками ірландців.

Так, щороку в Чикаго одну з річок фарбують в зелений колір на кілька годин, а в Нью-Йорку в цей день проходить один з наймасштабніших парадів в світі — в ньому беруть участь тисячі оркестрів з Ірландії.

У британському місті Манчестер влаштовують традиційні ірландські ринки, які зазвичай працюють два тижні. А от у Лондоні з 2002 року проводять ірландський фестиваль.

У Канаді паради проводяться з 1824 року. Кілька років тому в Калгарі на одній з веж розмістили зелені світильники у вигляді капелюхів лепрекона.

День святого Патрика відзначається навіть у тих країнах, які розташовані далеко від Ірландії. Так, в Малайзії в штаті Селангор існує Товариство Святого Патрика, яке щороку організовує Бал на честь покровителя. Місцеві одягаються у все зелене і влаштовують театральні вистави, що розповідають про життя святого.

В Австралії під час свята Сіднейська опера підсвічується зеленим, а в Японії День святого Патрика відзначається майже цілий місяць.

В Аргентині урочистості проходять у вигляді світської розваги. Особливо яскраво виглядає пишний хід людей з келихами пива центральними вулицями Буенос-Айреса. Коли келих спустошується, потрібно якомога швидше поповнити його в найближчому пабі і повернутися назад в колону.

Крім того, святий Патрик є ще й покровителем Нігерії, в якій працювало багато ірландських місіонерів. Тому і в цій країні щороку вшановують пам’ять покровителя.

День святого Патрика: найкращі привітання та листівки

Про Святого Патрика ми знаємо,

День його сьогодні відзначаємо,

Знаємо – по Ірландії ходив,

Людей лікував, чудеса творив.

Патрик християнство ніс народу,

Божу проповідував свободу,

І велике чудо вчинив:

Він Ірландію від змій звільнив.

Зі святом вас, люди, вітаємо,

Бути гідним Патрика бажаємо!

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Вітаю з Днем Святого Патрика і бажаю, щоб життя було щасливим яскравим трилисником конюшини, що складається з трьох листків – миру, здоров’я і благополуччя. Нехай завжди горить зелене світло до мрій і успіху, нехай кожен день дарує радість, веселощі, достаток і доброту!

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Нехай Патрик вам завжди допоможе,

Завжди підтримає в скрутну годину,

На потрібний шлях направити зможе,

Хоч він святим був не у нас,

Але все ж його ми поважаємо,

Адже він з собою весну веде!

Добра ми всім зараз бажаємо,

Нехай кожного удача жде!

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Нехай в День Святого Патрика пиво і ірландський ель ллються у Вашому домі рікою, нехай зелений одяг не бентежить перехожих, а трилисник принесе удачу. Нехай це далеке свято буде відзначене настільки ж шумно, як і на його батьківщині, а радість, принесена торжеством, виявиться безмірною.

Найкращі рецепти на День святого Патрика

За народною традицією в День святого Патрика заведено готувати їжу за особливим рецептом. Вважається, що така особлива їжа цього дня допоможе привернути удачу і багатство на довгі роки.

Зокрема, у цей день готують каву по-ірландськи, чамп, шоколадний торт на пиві тощо.

Дивіться рецепти на День святого Патрика 2021 на Фактах ICTV.