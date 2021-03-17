День святого Патрика щорічно відзначають 17 березня. Свято назване в честь ірландського покровителя, святого Патрика, та вважається днем прийняття християнства в Ірландії.

Попри ірландське коріння, святкування стало популярним в багатьох країнах світу. Зазвичай у цей день влаштовують всілякі паради та фестивалі з їжею та алкоголем. Заведено носити одяг зеленого кольору, а також використовувати символіку конюшини – одного з символів Дня святого Патрика.

Факти ICTV зібрали сім цікавих фактів про День святого Патрика, які ви могли не знати.

День святого Патрика – топ-7 цікавих фактів

Насправді традиційний колір Дня святого Патрика – синій . Його замінили на зелений вкінці 18 ст., коли ірландські солдати під час повстання одягли форму зеленого кольору.

. Його замінили на зелений вкінці 18 ст., коли ірландські солдати під час повстання одягли форму зеленого кольору. До 18 ст. використання символіки конюшини вважалося вульгарним.

Патрик насправді не є ірландцем. За переказами, він мешкав у Римській Британії, а ірландські розбійники його викрали. Після цього він став рабом.

Спочатку алкогольним символом свята було віскі, а згодом виникла тенденція пити пиво.

Ірландці на День святого Патрика виконують спеціальний танець – кейлі.

День святого Патрика відзначають саме 17 березня, оскільки вважається, що в цей день він помер.

Вперше День святого Патрика почали святкувати не в Ірландії, а в США. Ірландці, які мігрували у Штати, відзначали цей день у знак пам’яті до Батьківщини. Саме у США пройшов перший парад.

Рецепти на День святого Патрика

У День святого Патрика заведено готувати цікаві та водночас незвичні страви. Вважається, що споживання такої їжі допоможе привернути удачу на довгі роки.

Факти ICTV підготували рецепти на День святого Патрика, серед яких – торт на пиві, ірландська кава та картопля з чорносливом.