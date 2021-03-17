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Факти / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Google створив дудл до Дня святого Патрика

День святого Патрика щорічно відзначають 17 березня. Хоч свято і походить з Ірландії, його святкують у багатьох країнах, зокрема в Україні.

Google створив дудл до Дня святого Патрика

До свята Google створив новий дудл, присвячений Дню святого Патрика. Проілюстрував зображення художник з Дубліна Аррон Кроасделл.

Дудл містить символи, що відображають різноманітну географію, архітектуру та історію Ірландії:

  • G – зелені гори країни, ліси та маяки, які стоять біля популярних місць для прогулянок й плавання.
  • O – помах руками та серцем легендарного кільця Кладди, символа любові, вірності й дружби.
  • O – ваза з ірландськими польовими квітами і з конюшиною-трилисником.
  • G – численні річки, що протікають через ірландські міста.
  • L – природні ліси Ірландії, більшість з яких відновлюються завдяки державним ініціативам.
  • E – кельтський вузол, символ надії Ірландії на нескінченний взаємозв’язок людства.
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– Будучи ірландським дизайнером, так приємно представляти наше національне свято у світовому масштабі. Я хочу, щоб люди знали, що Ірландія – це більше, ніж просто стереотипи. Вона має яскраву культуру та ландшафт, а також процвітаючу сцену дизайну та ілюстрацій, – розповів художник.

У День святого Патрика заведено носити одяг зеленого кольору, а також використовувати символіку конюшини – одного з символів Дня святого Патрика.

Факти ICTV зібрали сім цікавих фактів про День святого Патрика, які ви могли не знати.

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