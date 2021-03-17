День святого Патрика 2021: топ-рецепти на свято

За народною традицією в День святого Патрика заведено готувати їжу за особливим рецептом. Вважається, що така особлива їжа цього дня допоможе привернути удачу і багатство на довгі роки. Факти ICTV підготували особливі рецепти на День святого Патрика.

Кава по-ірландськи

кава – 150-200 мл

ірландський віскі – 50 мл

цукор – 2 ч. л.

вершки – 50 мл

мускатний горіх або кориця – одна щіпка

Варимо чорну неміцну каву. В окремий кухоль додаємо віскі та гріємо у мікрохвильовці 10 секунд. Розчиняємо дві чайні ложки цукру у віскі та окремо збиваємо вершки.

Вливаємо каву, залишаючи три сантиметри від краю посудини та додаємо збиті вершки. Посипаємо мускатним горіхом або корицею і вставляємо трубочку – кава по-ірландськи готова.

Чамп – картопляне пюре по-ірландськи

стара картопля – 6-8 бульб

зелена цибуля – 1 пучок

молоко – 350 мл (або 1,5 склянки)

вершкове масло – 55-110 г

сіль та мелений чорний перець

Кількість інгредієнтів розрахована на 4-6 порцій. Миємо картоплю щіткою та відварюємо у шкірці, нарізаємо зелену цибулю. В окремому посуді заливаємо холодне молоко і доводимо до кипіння. Варимо ще три хвилини, зменшуємо вогонь і даємо настоятися.

Очищуємо свіжовідварену картоплю та змішуємо з гарячим молоком і цибулею. Додаємо масло, після чого солимо і перчимо до смаку – картопляне пюре готове.

М’ясо з портером та чорносливом

морква – 2 шт.

борошно – 1 ст. л.

цибулина – 1 шт.

часник – 2 зубчики

чорнослив без кісточок – 1,5 склянки

лавровий лист, чебрець

рубана зелень петрушки

м’якуш яловичини – 1 кг

топлений яловичий жир – 2 ст. л.

яловичий бульйон – 1 склянка

портер (темне пиво) – 1 стакан

М’ясо промиваємо, обсушуємо, нарізаємо кубиками по два см. Розтоплюємо жир у каструлі, обсмажуємо та помішуємо до легкої рум’яної скоринки. Цибулю і часник чистимо та дрібнимо. Додаємо до м’яса та обсмажуємо 10 хвилин, посипаємо борошном, перемішуємо та готуємо чотири хвилини.

Вливаємо бульйон та темне пиво, додаємо нарізану кружальцями моркву та спеції. Накриваємо кришкою і ставимо в розігріту до 160°C духовку. Готуємо 1,5 години, потім виймаємо, розкладаємо на порції. У кожну додаємо чорнослив і знову ставимо в духовку на 30 хвилин. М’ясо готове – посипаємо зеленню для смаку та подаємо в горщиках.

Шоколадний торт на пиві

пиво темне – 400 мл

цукор – 350 г

борошно пшеничне – 270 г

курячі яйця – 4 шт.

вершкове масло – 220 г

какао-порошок – 100 г

харчова сода – 2 ч. л.

вершковий сир – 400 г

жирні вершки – 200 г

цукрова пудра – 120 г

Кількість інгредієнтів розрахована на 12 порцій. В окремий посуд насипаємо 270 г просіяного борошна, 2 ч. л. харчової соди та перемішуємо. Окремо перемішуємо 350 г цукру та 100 г какао. У каструлю наливаємо 400 мл темного пива та ставимо на середній вогонь.

В окремому посуді збовтуємо чотири курячих яйця. Пиво прогріваємо на вогні та додаємо 220 г вершкового масла. Після цього вимикаємо плиту і залишаємо масло, щоб воно розтануло. Насипаємо в каструлю суміш цукру з какао, змішуємо, додаємо збовтані яйця та швидко перемішуємо. Насипаємо просіяне борошно з содою та знову все змішуємо.

Круглу роз’ємну форму діаметром 22-24 см огортаємо харчовою фольгою у два шари та переливаємо тісто. Ставимо в уже розігріту до 170°C духовку на середній рівень і готуємо близько години. Можна перевірити готовність дерев’яною зубочисткою – вставляємо в центр форми: якщо зубочистка суха і чиста – основа готова.

Залишаємо на столі на 15 хвилин, прибираємо фольгу і вирізаємо шоколадний корж. Після охолодження перекладаємо на блюдце. Змішуємо і збиваємо вершковий сир, охолоджені вершки та цукрову пудру – для крему. Після цього змащуємо корж. Чудово – наш святковий торт готовий.

День Святого Патрика

День святого Патрика щорічно відзначають 17 березня у зеленому одязі. Вважається, що зелений колір принесе удачу та багатство на довгі роки.

Цього дня традиційно виконують ірландський танець кейлі та проводять святкові фестивалі. Згідно з цікавим жартом-легендою, в День святого Патрика кожен стає ірландцем. Містом ходять люди, одягнені в костюми ельфів, також вони прикрашають одяг трилисником. Цього дня можна почути гру волинки.