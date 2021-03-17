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Факти / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Кава по-ірландськи та шоколадний торт на пиві: найкращі рецепти на День святого Патрика 2021

За народною традицією в День святого Патрика заведено готувати їжу за особливим рецептом. Вважається, що така особлива їжа цього дня допоможе привернути удачу і багатство на довгі роки. Факти ICTV підготували особливі рецепти на День святого Патрика.

Кава по-ірландськи та шоколадний торт на пиві: найкращі рецепти на День святого Патрика 2021

Кава по-ірландськи

  • кава – 150-200 мл
  • ірландський віскі – 50 мл
  • цукор – 2 ч. л.
  • вершки – 50 мл
  • мускатний горіх або кориця – одна щіпка

Варимо чорну неміцну каву. В окремий кухоль додаємо віскі та гріємо у мікрохвильовці 10 секунд. Розчиняємо дві чайні ложки цукру у віскі та окремо збиваємо вершки.

День святого Патрика 2021: топ-рецепти на свято

Вливаємо каву, залишаючи три сантиметри від краю посудини та додаємо збиті вершки. Посипаємо мускатним горіхом або корицею і вставляємо трубочку – кава по-ірландськи готова.

Чамп – картопляне пюре по-ірландськи

  • стара картопля – 6-8 бульб
  • зелена цибуля – 1 пучок
  • молоко – 350 мл (або 1,5 склянки)
  • вершкове масло – 55-110 г
  • сіль та мелений чорний перець

Кількість інгредієнтів розрахована на 4-6 порцій. Миємо картоплю щіткою та відварюємо у шкірці, нарізаємо зелену цибулю. В окремому посуді заливаємо холодне молоко і доводимо до кипіння. Варимо ще три хвилини, зменшуємо вогонь і даємо настоятися.

День святого Патрика 2021: топ-рецепти на свято

Очищуємо свіжовідварену картоплю та змішуємо з гарячим молоком і цибулею. Додаємо масло, після чого солимо і перчимо до смаку – картопляне пюре готове.

М’ясо з портером та чорносливом

  • морква – 2 шт.
  • борошно – 1 ст. л.
  • цибулина – 1 шт.
  • часник – 2 зубчики
  • чорнослив без кісточок – 1,5 склянки
  • лавровий лист, чебрець
  • рубана зелень петрушки
  • м’якуш яловичини – 1 кг
  • топлений яловичий жир – 2 ст. л.
  • яловичий бульйон – 1 склянка
  • портер (темне пиво) – 1 стакан

М’ясо промиваємо, обсушуємо, нарізаємо кубиками по два см. Розтоплюємо жир у каструлі, обсмажуємо та помішуємо до легкої рум’яної скоринки. Цибулю і часник чистимо та дрібнимо. Додаємо до м’яса та обсмажуємо 10 хвилин, посипаємо борошном, перемішуємо та готуємо чотири хвилини.

День святого Патрика 2021: топ-рецепти на свято

Вливаємо бульйон та темне пиво, додаємо нарізану кружальцями моркву та спеції. Накриваємо кришкою і ставимо в розігріту до 160°C духовку. Готуємо 1,5 години, потім виймаємо, розкладаємо на порції. У кожну додаємо чорнослив і знову ставимо в духовку на 30 хвилин. М’ясо готове – посипаємо зеленню для смаку та подаємо в горщиках.

Шоколадний торт на пиві

  • пиво темне – 400 мл
  • цукор – 350 г
  • борошно пшеничне – 270 г
  • курячі яйця – 4 шт.
  • вершкове масло – 220 г
  • какао-порошок – 100 г
  • харчова сода – 2 ч. л.
  • вершковий сир – 400 г
  • жирні вершки – 200 г
  • цукрова пудра – 120 г

Кількість інгредієнтів розрахована на 12 порцій. В окремий посуд насипаємо 270 г просіяного борошна, 2 ч. л. харчової соди та перемішуємо. Окремо перемішуємо 350 г цукру та 100 г какао. У каструлю наливаємо 400 мл темного пива та ставимо на середній вогонь.

День святого Патрика 2021: топ-рецепти на свято

В окремому посуді збовтуємо чотири курячих яйця. Пиво прогріваємо на вогні та додаємо 220 г вершкового масла. Після цього вимикаємо плиту і залишаємо масло, щоб воно розтануло. Насипаємо в каструлю суміш цукру з какао, змішуємо, додаємо збовтані яйця та швидко перемішуємо. Насипаємо просіяне борошно з содою та знову все змішуємо.

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День святого Патрика 2021: коли і як святкувати

Круглу роз’ємну форму діаметром 22-24 см огортаємо харчовою фольгою у два шари та переливаємо тісто. Ставимо в уже розігріту до 170°C духовку на середній рівень і готуємо близько години. Можна перевірити готовність дерев’яною зубочисткою – вставляємо в центр форми: якщо зубочистка суха і чиста – основа готова.

Залишаємо на столі на 15 хвилин, прибираємо фольгу і вирізаємо шоколадний корж. Після охолодження перекладаємо на блюдце. Змішуємо і збиваємо вершковий сир, охолоджені вершки та цукрову пудру – для крему. Після цього змащуємо корж. Чудово – наш святковий торт готовий.

День Святого Патрика

День святого Патрика щорічно відзначають 17 березня у зеленому одязі. Вважається, що зелений колір принесе удачу та багатство на довгі роки.

Цього дня традиційно виконують ірландський танець кейлі та проводять святкові фестивалі. Згідно з цікавим жартом-легендою, в День святого Патрика кожен стає ірландцем. Містом ходять люди, одягнені в костюми ельфів, також вони прикрашають одяг трилисником. Цього дня можна почути гру волинки.

Фото: Pexels

Читайте: День святого Патрика 2021: коли і як святкувати

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