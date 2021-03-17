День святого Патрика відзначають 17 березня. Покровителя Ірландії Патрика вважають одним із найбільш інтернаціональних святих, а саме свято вже давно перестало бути виключно ірландським.

На День святого Патрика в Ірландії та багатьох країнах до настання пандемії влаштовували масштабні паради. Цього дня всі ірландські міста “зеленіють”: люди малюють на обличчях ірландські прапори та зображення конюшини, одягаються у зелені вбрання, випікають солодощі у формі конюшини і навіть п’ють зелене пиво.

Девіз свята описується одним словом Craic, що означає веселощі та насолода. Також цього дня танцюють традиційні ірландські танці, як от кейлі та слухають ірландську музику.

Факти ICTV зібрали для вас добірку традиційних ірландських пісень.

Whiskey in the Jar

Ця народна ірландська пісня розповідає про розбійника, який пограбував чиновника, а ще його зраджує його кохана Моллі.

Пісня закінчується куплетом, в якому розбійник мріє про втечу із місця позбавлення волі, щоб повернутися до красивого життя.

Коли я переходив гори Корк і Керрі, Я побачив Капітана Фаррелла, він підраховував свої гроші. Спочатку я дістав свій пістолет, а потім рапіру, І сказав: Гаманець або життя, не те підеш під три чорти! Я взяв всі його гроші, там була кругленька сума. Я взяв всі його гроші і приніс їх додому до Моллі. Вона клялася що любить мене, і ніколи не покине, Але, чорт забирай цю жінку, як ти знаєш, вона легко ж мене підманула.

The Foggy Dew

Стародавня пісня Foggy Dew присвячена знаменитому Великодньому повстанню 1916 року (повстання у Дубліні за незалежність Ірландії від Великої Британії. Повстання було розгромлене британськими військами, а його керівників та багатьох учасників стратили, – Ред.), з якого боротьба за незалежність Ірландії вступила в активну фазу.

Існує кілька версій Туманної роси (Foggy Dew). Приміром, композиція у виконанні Шинейд О’Коннор була написана священником із містечка Кілк в 1919 році. Вона закликає ірландців боротися за свободу, а не за інтереси Британії.

Коли в той великодній ранок, спустившись в долину, Я попрямував на ринок міський, Їхні загони озброєних солдатів, маршируючи, обійшли мене стороною. Волинка не ​​гула, не було чути барабанний дріб. Тільки ангелів дзвін над Ліффі, що розливалася, продзвенів у туманній росі. Прямо над Дубліном гордо зметнули вони стяг непокірних, Сказавши: Помремо за своїх святих, а не в Сувлі і за Сед ель бар! І з рівнин Королівського Міта відважні серця поспішили на допомогу, Коли варвари з Британії топтали туманну росу.

The Rising of the Moon

Це ірландська балада, що розповідає про битву ірландців на чолі з Теобальдом Волфом Тоном та британською армією під час ірландського повстання 1798 року.

У годину, коли зійде місяць, у годину, коли зійде місяць, Списи всі повинні бути разом в раз, коли зійде місяць Ну, а де ж, Шон О’Фаррелл, збиратися нам, відкрий У старому місці біля річки, що відомо нам з тобою, З’явимося насвистуючи марш, що буде нам ключем В годину, коли місяць сходить з піками через плече.

Також ми пропонуємо вже готовий плейлист з ірландських пісень, який дозволить сповна відчути атмосферу кельтського фолку. Цікаво, що цьогоріч святкують 1589-річчя з дня повернення святого Патрика до Ірландії.

Більше про День святого Патрика, його традиції, обряди та символи читайте у матеріалі Фактів ICTV.