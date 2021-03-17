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Факти / Lifestyle
Марина Корзун |

Пиво рікою та танці до ранку! Що треба знати про День святого Патрика – ТЕСТ

День святого Патрика щорічно святкують у багатьох країнах світу, зокрема і в Україні. Святий Патрік – покровитель Ірландії. Вважається, що саме він вершитиме справедливість над ірландцями в день Страшного Суду.

Фаєри з ірландським прапором

Цікаво, що ще півстоліття тому День святого Патрика відзначався майже “всуху”. Він вважався суворо релігійним, і з 1903 до 1970 року паби в цей день закривалися – закон їм працювати забороняв.

Нині ж у багатьох ірландських пабах у цей день влаштовують різні концерти, проводять акції і дарують знижки на алкоголь.

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Перш ніж відправитись на вечірку, пропонуємо пройти тест і дізнатися, наскільки добре ви розумієтесь на традиціях цього свята.

Готові?

До свята Google створив новий дудл, присвячений Дню святого Патрика. Проілюстрував зображення художник з Дубліна Аррон Кроасделл.

Дудл містить символи, що відображають різноманітну географію, архітектуру та історію Ірландії.

Фото: Unsplash

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