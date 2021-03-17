Чому Google не працює – причини та карта збою

У роботі пошуковика Google стався серйозний збій. Сайт не відкривається у користувачів з 18.30 17 березня.

За даними сайту Downdetector, на проблеми поскаржилися користувачі зі східної Європи. Зокрема – Сербії та Румунії. Також значні збої спостерігалися і в Україні.

Користувачі зазначили, що сайт просто не відкривається. Також проблеми спостерігалися і в роботі сервісів Google, зокрема Перекладача і пошти.

У грудні минулого року в Google також спостерігався глобальний збій, який зачепив і Україну. Тоді користувачі не могли користуватися поштою та YouTube. Причиною тодішнього збою стала проблема з внутрішньою квотою пам’яті серверів.

Збій у Telegram

В січні в роботі додатку Telegram стався збій. В Україні найбільше про проблеми повідомляли у Києві, а також в Одесі та Харкові.

Схожа ситуація з Telegram була 16 грудня. Користувачі України та інших країн почали скаржитись на проблеми в роботі Telegram.