Компанія Samsung презентувала три нові смартфони серії Galaxy A – A72, A52 і A52 5G у рамках онлайн-заходу Galaxy Awesome.

У представлених моделях Samsung Galaxy A – A72, A52 і A52 5G виробник реалізував технології, які раніше були доступні тільки у флагманських моделях.

Смартфони наділені якісним екраном з плавним скролінгом. Новий ефектний дизайн утворює монолітну і стильну конструкцію. Представлені моделі доступні в чотирьох кольорах – фіолетовому, синьому, чорному і білому.

Нові смартфони дають можливість знімати чіткі деталі навіть при слабкому освітленні завдяки ОСЗ. Камера вловлює більше світла, додаючи яскравості знімкам.

Galaxy A72 і A52 демонструють підвищену продуктивність, забезпечену вдосконаленим восьмиядерним процесором і оперативною пам’яттю об’ємом 6Г/8Г. Вбудоване сховище – 128/256 ГБ, але є можливість додати ще до 1 ТБ за допомогою microSD.

Samsung Galaxy A72 має більшу діагональ екрану, триразовий оптичний зум, 32-кратний цифровий зум і ємність акумулятора 5 000 мА-год.

Завдяки зарядному пристрою, потужністю до 25 Вт, Galaxy A72 відновлює запас енергії дуже швидко. А розумна система управління живленням визначає і враховує ваші користувацькі звички, щоб заряду вистачило якомога довше.

Технічні характеристики Samsung Galaxy A72:

дисплей – 6,7 дюймів;

процесор – Qualcomm Snapdragon 720G;

оперативна пам’ять – 6/8 ГБ;

накопичувач – 128/256 ГБ, також підтримує microSD до 1 ТБ;

основна камера – 64 Мп (f / 1.8, OIS) + 12 Мп (кут огляду 123 °) + 8 Мп (3-кратний оптичний зум) + 5 Мп (макрооб’єктів);

фронтальна камера – 32 Мп;

акумулятор – 5 000 мА-год, 25-ватна зарядка;

сканер відбитків пальців в екрані;

аудіо – стереодинаміки, підтримка Dolby Atmos;

захист від води – IP67;

ОС – Android 11 з інтерфейсом One UI 3;

габарити – 165х77,4х8,4 мм;

вага – 203 г.

Зовнішній вигляд Samsung Galaxy A52 4G не відрізняється від Galaxy A72. Технічні характеристики пристрою практично схожі, проте існують незначні відмінності.

Дисплей – діагональ 6,5 дюйма;

п’ятимегапіксельний датчик глибини;

наявність версії з 4 ГБ оперативної пам’яті;

акумулятор – 4 500 мАг;

габарити смартфона – 159,9х75,1х8,4 мм;

вага – 189 г.

Третій представлений варіант – Galaxy A52 5G повністю повторює Galaxy A52 4G. До відмінностей між моделями можна віднести – процесор Snapdragon 750G і підтримку дисплеєм частоти оновлення до 120 Гц.

Варто відзначити, що представлені моделі захищені від води за стандартом IP67. За словами виробника, можна перебувати на глибині до одного метра протягом 30 хвилин.

Мікрокамера фіксує найдрібніші деталі, що дає можливість фотографувати предмети, які розташовані поблизу. Також додає до фотографій природний ефект боке, виділяючи об’єкт на тлі.

Samsung представила флагманську новинку

У середині січня компанія Samsung представила новий флагман S21 під час презентації Galaxy Unpacked. Samsung S21 Ultra став першим представником Galaxy S, який підтримує стилус S Pen.

Фото: Samsung