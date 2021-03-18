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Як очистити чайник від накипу лимонною кислотою
Факти / Lifestyle
Дарина Реготун |
Як очистити чайник від накипу лимонною кислотою

Як очистити чайник від накипу лимонною кислотою

Накип – це нашарування солей та інших дрібних частинок, що можуть бути у воді. Коли ми кип’ятимо чайник, то утворюється так званий осад, який і осідає на його стінках.

Важливо своєчасно очищувати чайник від накипу. Це продовжить і термін його служби, і не буде мати поганого впливу на ваше здоров’я. Одним із чудових та простих способів очистки є лимонна кислота.

Факти ICTV розкажуть вам, як очистити чайник від накипу за допомогою лимонної кислоти.

Крок 1. Змішайте воду та лимонну кислоту

Спочатку потрібно добре змішати холодну воду на повний об’єм вашого чайника та 1 пакетик лимонної кислоти – приблизно 25 г.

Крок 2. Залийте розчин у чайник

Потім варто залити розчин, який отримаємо, у чайник. Поставте його на плиту, якщо це звичайний посуд, або ж увімкніть у розетку, якщо це електрочайник.

Крок 3. Прокип’ятіть воду у чайнику

Розчин води та лимонної кислоти варто прокип’ятити. Для впевненості можете зробити це кілька разів. Проте цілком достатньо буде і одного разу.

Крок 4. Залиште воду на певний час

Коли чайник прокип’ятили, його варто залишити мінімум на півгодини. Лимонна кислота надалі продовжуватиме діяти, а тому може очистити ще той накип, який не відпав під час кипіння.

Крок 5. Помийте чайник

Після здійснених процедур, з чайника губкою потрібно прибрати накип та ретельно його помити. Для впевненості можете ще раз прокип’ятити у ньому вже звичайну воду. Та ще раз промити чайник.

Крок 6. Насолоджуйтесь використанням чайника без накипу

Тепер ваш чайник чистий. І ви можете насолоджуватись гарячими напоями з його допомогою. Проте не варто забувати і про профілактику від накипу.

Не чекайте, поки осад у чайнику стане товстим. Часто промивайте його звичайною водою та своєчасно робіть ретельнішу очистку лимонною кислотою.

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