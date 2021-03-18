Як очистити чайник від накипу лимонною кислотою

Крок 1. Змішайте воду та лимонну кислоту
Спочатку потрібно добре змішати холодну воду на повний об’єм вашого чайника та 1 пакетик лимонної кислоти – приблизно 25 г.
Крок 2. Залийте розчин у чайник
Потім варто залити розчин, який отримаємо, у чайник. Поставте його на плиту, якщо це звичайний посуд, або ж увімкніть у розетку, якщо це електрочайник.
Крок 3. Прокип’ятіть воду у чайнику
Розчин води та лимонної кислоти варто прокип’ятити. Для впевненості можете зробити це кілька разів. Проте цілком достатньо буде і одного разу.
Крок 4. Залиште воду на певний час
Коли чайник прокип’ятили, його варто залишити мінімум на півгодини. Лимонна кислота надалі продовжуватиме діяти, а тому може очистити ще той накип, який не відпав під час кипіння.
Крок 5. Помийте чайник
Після здійснених процедур, з чайника губкою потрібно прибрати накип та ретельно його помити. Для впевненості можете ще раз прокип’ятити у ньому вже звичайну воду. Та ще раз промити чайник.
Крок 6. Насолоджуйтесь використанням чайника без накипу
Тепер ваш чайник чистий. І ви можете насолоджуватись гарячими напоями з його допомогою. Проте не варто забувати і про профілактику від накипу.
Не чекайте, поки осад у чайнику стане товстим. Часто промивайте його звичайною водою та своєчасно робіть ретельнішу очистку лимонною кислотою.