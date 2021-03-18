Як очистити чайник від накипу лимонною кислотою

Накип – це нашарування солей та інших дрібних частинок, що можуть бути у воді. Коли ми кип’ятимо чайник, то утворюється так званий осад, який і осідає на його стінках.

Важливо своєчасно очищувати чайник від накипу. Це продовжить і термін його служби, і не буде мати поганого впливу на ваше здоров’я. Одним із чудових та простих способів очистки є лимонна кислота.

Факти ICTV розкажуть вам, як очистити чайник від накипу за допомогою лимонної кислоти.