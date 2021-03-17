На 18 березня припадає чимало важливих та цікавих свят, зокрема професійних. Факти ICTV підготували добірку найважливіших свят, а також прикмети та заборони на 18 березня.
18 березня – яке сьогодні свято
18 березня – Всесвітній день вторинної переробки. В Україні в цей день своє професійне свято відзначають працівники податкової та митної справи.
Віряни сьогодні вшановують День Святого Конона, якого вважають не лише проповідником, а й чудотворцем.
Іменини 18 березня
Сьогодні день ангела відзначають: Андрій, Костянтин, Кирило, Іван, Раїса, Юрій, Марко та Федір.
Прикмети на 18 березня
- Птахи літають високо – найближчим часом погода буде сонячною та теплою;
- Якщо на вулиці сонячно, літо буде спекотним;
- Туман вранці віщує ясний день;
- Якщо птахи співають, варто очікувати похолодання.
Що не можна робити 18 березня
- Займатися важкою фізичною працею;
- Зловживати алкоголем і шкідливою їжею;
- Бути брудним та неохайним;
- Відмовляти у допомозі.
Календар свят на березень
Перший місяць весни передбачає чимало важливих дат. Зокрема у березні відзначають День таксиста, День театру та День поезії.
Професійні свята також у Внутрішніх військ МВС та співробітників Служби безпеки України.
Детальний календар свят на березень 2021 дивіться у матеріалі Фактів ICTV.