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Факти / Lifestyle
Віталій Плахотний |

Яке свято 18 березня

На 18 березня припадає чимало важливих та цікавих свят, зокрема професійних. Факти ICTV підготували добірку найважливіших свят, а також прикмети та заборони на 18 березня.

календарь

18 березня – яке сьогодні свято

18 березня – Всесвітній день вторинної переробки. В Україні в цей день своє професійне свято відзначають працівники податкової та митної справи.

Віряни сьогодні вшановують День Святого Конона, якого вважають не лише проповідником, а й чудотворцем.

Іменини 18 березня

Сьогодні день ангела відзначають: Андрій, Костянтин, Кирило, Іван, Раїса, Юрій, Марко та Федір.

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Прикмети на 18 березня

  • Птахи літають високо – найближчим часом погода буде сонячною та теплою;
  • Якщо на вулиці сонячно, літо буде спекотним;
  • Туман вранці віщує ясний день;
  • Якщо птахи співають, варто очікувати похолодання.

Що не можна робити 18 березня

  • Займатися важкою фізичною працею;
  • Зловживати алкоголем і шкідливою їжею;
  • Бути брудним та неохайним;
  • Відмовляти у допомозі.

Календар свят на березень

Перший місяць весни передбачає чимало важливих дат. Зокрема у березні відзначають День таксиста, День театру та День поезії.

Професійні свята також у Внутрішніх військ МВС та співробітників Служби безпеки України.

Детальний календар свят на березень 2021 дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

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