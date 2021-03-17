На 18 березня припадає чимало важливих та цікавих свят, зокрема професійних. Факти ICTV підготували добірку найважливіших свят, а також прикмети та заборони на 18 березня.

18 березня – яке сьогодні свято

18 березня – Всесвітній день вторинної переробки. В Україні в цей день своє професійне свято відзначають працівники податкової та митної справи.

Віряни сьогодні вшановують День Святого Конона, якого вважають не лише проповідником, а й чудотворцем.

Іменини 18 березня

Сьогодні день ангела відзначають: Андрій, Костянтин, Кирило, Іван, Раїса, Юрій, Марко та Федір.

Читайте Календар державних свят на 2021 рік

Прикмети на 18 березня

Птахи літають високо – найближчим часом погода буде сонячною та теплою;

Якщо на вулиці сонячно, літо буде спекотним;

Туман вранці віщує ясний день;

Якщо птахи співають, варто очікувати похолодання.

Що не можна робити 18 березня

Займатися важкою фізичною працею;

Зловживати алкоголем і шкідливою їжею;

Бути брудним та неохайним;

Відмовляти у допомозі.

Календар свят на березень

Перший місяць весни передбачає чимало важливих дат. Зокрема у березні відзначають День таксиста, День театру та День поезії.

Професійні свята також у Внутрішніх військ МВС та співробітників Служби безпеки України.

Детальний календар свят на березень 2021 дивіться у матеріалі Фактів ICTV.