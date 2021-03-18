День ангела Костянтина святкують 18 березня. Це популярне в світі ім’я поширене і в Україні.

Ім’я Костянтин походить від латинського імені Констант, що означає “постійний, непохитний”.

Ім’я є латинським еквівалентом болгарського імені Костадин і грецького імені Євстафій. Воно дуже поширене в Греції та на Кіпрі.

Популярне воно тому, що ім’я Костянтин мали багато римських і візантійських імператорів. Так також були названі болгарські імператори й два грецьких королі.

Ім’я трапляється й в ірландській та шотландській мовах.

Привітання з Днем ангела Костянтина в прозі

Костю, щиро вітаю з Днем ангела! Хай на твоєму життєвому шляху трапляються лише добрі люди. Зичу здоров’я, гарного настрою й лише добрих новин!

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Костянтине, вітаю тебе з Днем ангела! Нехай життя дарує лише яскраві моменти й утілюються в життя всі найсміливіші та найзаповітніші бажання! Хай твій ангел завжди буде поряд.

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Вітаю з іменинами, Костянтине! Бажаю успіху в усіх справах і задумах, здобутків, міцного здоров’я й чудового настрою.

Привітання з Днем ангела Костянтина у листівках

Із 15 березня в Україні почався Великий піст, який триватиме до Великодня. Він є найсуворішим серед усіх постів, адже передбачає багато днів сухоїдіння.

Український кулінарний експерт Євген Клопотенко розповів про переваги посту та дав поради, як зробити його більш легким. Поради Клопотенка про те, що можна їсти в піст, читайте в матеріалі Фактів ICTV.