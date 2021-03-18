У всіх Раїс 18 березня – День ангела. Ім’я Раїса – давньогрецьке, в перекладі означає “легка, безтурботна”.

Водночас жінки з цим ім’ям відрізняються витривалістю й працездатністю, дуже розумні й обдаровані.

Факти ICTV пропонують найкращі привітання в прозі та листівках із днем ангела Раїси.

Привітання з Днем ангела Раїси в прозі

Моя чудова Раїсо, в твої іменини хочу щиро побажати справжнього жіночого щастя, розуміння й теплоти сердець від близьких людей, поваги й підтримки від колег, великого щастя й веселих днів.

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Дорога Раїсо! Ти дуже позитивна людина, тому я бажаю завжди залишатися такою життєрадісною й променистою! Нехай твоє життя буде сповнене яскравими емоціями, захопливими подорожами й щирим коханням! Будь щаслива й нехай всі мрії здійсняться!

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У це чудове свято я хочу побажати тобі, люба Раєчко, бути найщасливішою й найяскравішою серед усіх. Нехай кожна мить твого життя залишає в серці лише теплий спогад, а кожна мрія неодмінно здійснюється.

Читайте Яке свято 18 березня

Привітання з Днем ангела Раїси в листівках

Із 15 березня до 1 травня в Україні триватиме Великий піст перед Великоднем 2021. Він є найсуворішим із усіх постів, і символізує 40-денний похід Ісуса Христа в пустелю, коли Спаситель нічого не їв та піддавався спокусам. Страсний тиждень уособлює останні сім днів його життя.

Факти ICTV підготували календар на кожен день для вірян, щоб з’ясувати, в які дні й що можна їсти, а також коли можна відійти від строгих обмежень і дозволити собі трохи риби та вина.

Календар харчування у Великий піст 2021 на кожен день читайте в матеріалі Фактів ICTV.