Клопотенко розповів, коли український борщ може стати спадщиною ЮНЕСКО

Україна подала заяву до ЮНЕСКО на реєстрацію українського борщу як культурної спадщини.

Шеф-кухар, кулінарний експерт Євген Клопотенко в інтерв’ю Фактам ICTV розповів, коли варто чекати відповіді та що означатиме для України отримання такого статусу.

Відповідь від ЮНЕСКО доведеться чекати півтора-два роки, однак якщо заявка пройде, Україна отримає прекрасну перемогу.

– Росія може вставляти палки в колеса, адже це її метод, але коли ми подали майже 500 сторінок різної інформації про борщ і про те, наскільки він важливий у нашій культурі, я впевнений, що в ЮНЕСКО це адекватно оцінять, – наголосив Клопотенко.

В організації чітко повинні зрозуміти, що це українська страва.

За словами кулінарного експерта, коли у світі визнають, що борщ є українським, це буде ще одним прекрасним розумінням того, що ми окрема нація, яка має свої традиції і свої страви.

– Це так само, як отримати Томос. Це об’єднало українців довкола ще однієї ідеї, що обов’язково наші цінності треба захищати і підіймати на найвищий рівень, – розповів Євген.

Позитивне рішення від ЮНЕСКО надихне інших українців робити нашу країну кращою та покаже, що вирішення, здавалося б, простих питань, важливе у контексті цілої держави.

У грудні 2020 року Міністерство культури та інформаційної політики заявило, що має намір звернутися до Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) з ініціативою про включення українського борщу до культурної спадщини.

Якщо борщ визнають об’єктом нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО – це стане крапкою в суперечках про те, хто вигадав рецепт.

Водночас у Росії зазначили, що такі дії є новим приводом для міжнародного скандалу.