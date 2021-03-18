У вихідні, 20 і 21 березня, погода в Україні буде мінливою: в суботу буде ще зима, а в неділю – весна.

У суботу, 20 березня, синоптики прогнозують невеликий сніг майже на всій території України, крім Півдня країни, а також Полтавської та Сумської областей.

Вночі всюди невеликий мороз, а вдень максимальні +6 +8 очікуються в південних областях.

У північних, центральних і східних областях – від +3 до +5.

У Києві мокрий сніг, вночі -1 +1, вдень 3-5 вище нуля.

У неділю, 21 березня, в Україні очікується сонячна погода, але потепління не варто очікувати.

На Півдні +6 +8, ву Центрі та на Сході – від +4 до +6.

У західних та північних областях +3 +5, на Закарпатті до +8.

У столиці сухо, вночі -1 -3, вдень потеплішає до 5 градусів.

Справжнє потепління в Україні синоптики прогнозують наступного тижня.

За словами синоптика Наталі Діденко, весняне тепло прийде орієнтовно 22-23 березня, напередодні Всесвітнього дня метеоролога.